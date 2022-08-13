Uşak'ta, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Uşak'ta, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıl dönümü kutlandı

13.08.2022 23:13
Uşak'ta, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıl dönümü kutlandı

AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla Uşak'ta program düzenlendi.

AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıl dönümü dolayısıyla Uşak'ta program düzenlendi.

AK Parti Uşak İl Başkanlığınca 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda düzenlenen programda, Uşak Mehteran Takımı çeşitli marşları seslendirdi. AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş ile İl Başkanı Fahrettin Tuğrul tarafından vatandaşlara aşure ikram edildi. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana birçok engellemeyi ve olayı milletle el ele vererek aştığını söyledi. AK Parti'nin milletin kurduğu bir parti olduğunu aktaran Altay, şöyle devam etti:

"AK Parti, tabelasını aziz milletimizin astığı ve milletimizin kurduğu bir iradenin aslında gerçeğidir, yansımasıdır. Nitekim 2001 yılındaki kuruluşundan itibaren aziz milletimiz AK Parti'mizi milletin önündeki zorlukları aşmak, sıkıntıları gidermek ve geleceğe ilişkin bir umut olarak ortaya koymak adına iktidara taşıdı. 20 yıllık iktidarımız boyunca ülkemizde birçok sıkıntıyı aziz milletimizle teşkilatlarımızla birlikte aştık."

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de AK Parti iktidarları döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ülkeye birçok eser kazandırıldığını belirtti.

AK Parti'nin kurulmasından 15 ay sonra iktidara geldiğini söyleyen Güneş, "Biz iktidara millete hizmet etmek için geldik. Millete efendilik için gelmedik. Milletin sorunlarına çözüm olmak için geldik. Milletin dertlerine deva olmak için geldik. 20 yıldır tüm vesayetlere, karşı duruşlara ve engellere rağmen milletin bize verdiği bu emanete en iyi şekilde sahip çıkmaya çalıştık. Ben inanıyorum ki AK Parti '2023'te de durmak yok, yola devam.' diyecektir." diye konuştu.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise AK Parti'nin kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese teşekkür ederek AK Parti'nin 21 yılda bir ömre bedel icraatla büyüyüp, gelişip, güçlendiğini ifade etti.

AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul da "Demokrasi tarihinin en başarılı siyasal partisi AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde bugüne kadar girmiş olduğu bütün seçimleri birincilikle bitiren, Allah'ın izniyle önümüzdeki dönemde yapılacak 2023'te ve 2024'te yapılacak olan seçimlerde de çok güçlü bir şekilde tekrar birincilikle, büyük bir zaferle seçim alacak olan AK Parti mensubu olmaktan dolayı gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz elhamdülillah." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uşak'ta, AK Parti'nin kuruluşunun 21. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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