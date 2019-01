AK Parti'nin Ödemiş Adayı Bezmez'den İlk Mesajlar

AK Parti'nin Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez, Ödemiş'in kalkınmasından şehirciliğe, sosyal faaliyetlerden eğitim, gençlik ve spora kadar her alanda projelerinin hazır olduğunu ifade ederek, "Bu şehir bizim. 'Bu Büyükşehir'in görevi bu Ödemiş'in görevi' cümlesini duymayacaksınız" dedi.

AK Parti'nin Ödemiş Belediye Başkan Adayı Münir Bezmez, Ödemiş'in kalkınmasından şehirciliğe, sosyal faaliyetlerden eğitim, gençlik ve spora kadar her alanda projelerinin hazır olduğunu ifade ederek, "Bu şehir bizim. 'Bu Büyükşehir'in görevi bu Ödemiş'in görevi' cümlesini duymayacaksınız" dedi.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti'nin Ödemiş Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan mimar Münir Bezmez, Ödemiş'i geleceğe taşıyacak projelerinin hazır olduğunu belirtti. 1994-1999 yılları arasında da Ödemiş Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Bezmez, bugüne kadar görev yapmış tüm Ödemiş Belediye Başkanlarına teşekkür ederek, "Gününün şartlarına göre tüm belediye başkanı arkadaşlarım Ödemiş'e güzel hizmetler vermişlerdir. Ben Ödemiş halkı adına bugüne kadar görev yapmış belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Tarım için en büyük hayalini açıkladı



Üreticileri birleştirerek güçlü bir yapıya kavuşturmanın önemini vurgulayan Bezmez, "Ödemiş'in en büyük sorunları arasında tarım, hayvancılık ve süt üreticilerimizle ilgili sıkıntılarımız var. Bunların çözümünde belediye olarak önderlik yapıp üreticilerimizi birleştirerek güçlü bir yapıya kavuşturmamız lazım. Mutlaka tarım ve hayvancılığın sorunlarını çözüm önerileri ile beraber Ankara'ya aktarmamız gerekiyor. Üreticimizin alın teri dökerek ürettiği ürünleri çok iyi değerlendirmemiz lazım. En büyük hayallerimden biri Ödemiş'e dondurulmuş sebze ve meyve üzerine büyük bir entegre tesisin kurulması. Bunun için her türlü mücadeleyi vereceğim" dedi.



"Ege Üniversitesi'nin öğrenci sayısı artmalı"



Ege Üniversitesi'nin Ödemiş'te çok daha fazla sayıda öğrenci barındıracak bölümleri açmasını sağlayacaklarını söyleyen Bezmez şöyle devam etti:



"Ödemiş'i sadece tarıma ve hayvancılığa bağlı olmaktan kurtaracağız. İlçemizde Ege Üniversitesi'nin birimlerini güçlendireceğiz. Ege Üniversitesi'nin birimlerini çoğaltıp öğrenci akışını sağlamalıyız. Bu şekilde Ödemiş esnafına destek olmak zorundayız. Şu anda Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ'ın gayretleri ile Ödemiş'e Birgivi İslami İlimler Fakültesi kuruluyor. Bunu genişletmemiz lazım. Sadece bununla kalmamamız lazım. Mümkünse bir Eğitim Fakültesi'ni Ödemiş'e getirmek gerekiyor."



Ödemiş ekonomisine katkı için yapılacakları sıralayan Bezmez, "Organize Sanayi Bölgesine daha çok destek verip harekete geçmesini sağlayacağız. Tarım ve hayvancılıkta üreticimizi kooperatifleştirmek, üniversite öğrencisi sayımızı artırmak ve turizme ağırlık vermek. Yerel yönetim olarak bu alanların önünü açmamız lazım. Bunun yanında gerekli altyapı için kamunun yatırımlarının devamlılığını sağlamak lazım" dedi.



"O cümleyi kaldırıyorum"



Ödemiş'in günlük hayatı etkileyen kentsel sorunları konusunda "anında çözüm" anlayışı ile hareket edeceklerini ifade eden Bezmez, "Nasip olursa belediyeyi kazandığımızda, 'Bu Büyükşehir'in görevi, bu Ödemiş'in görevi' cümlesini benden duymayacaksınız. Ben bunu kabul etmiyorum. O cümleyi kaldırıyorum. Ödemiş'in 99 mahallesinde 'Büyükşehir yapar, ben yapmam' bu olmayacak. Ben bu sorunu tespit mi ettim, Büyükşehir ile irtibatı kuracağım. Büyükşehir yapmadı mı ben yapacağım o işi. Anında çözüm bulacağım. En büyük sorun otopark. Otopark, Büyükşehir'in görevi ama neden ilçe belediyesi yapmasın. Otopark sorununu mutlaka çözeceğiz. Trafik sıkıntısını bitireceğiz. Sadece Büyükşehir'den beklemek doğru olmaz. Büyükşehir ile el ele verilerek de yapılabilir, merkezi Hükümet'ten destek alınarak da yapılabilir. Bu şehir bizim. Büyükşehir ben yapamıyorum derse ben yetişir yaparım" dedi.



"Devlette devamlılık esastır"



Belediyenin tüm yatırımlarının aynen devam edeceğinin mesajını veren Bezmez, "Devlette devamlılık esastır. Bütün yapılan yatırımlar kaldığı yerden devam edecek. Ne yarım kalmışsa tamamlanması sağlanacak. Mesela, Mahmut Başkanımız Günlüce yolunda çok güzel bir at yarışı alanı yaptı. Oradaki yatırımı sürdürüp tam faal şekilde Ödemiş'in hizmetine alacağız. Tüm yatırımlar aynen devam edecek, kamu yatırımlarının da takipçisi olacağız. Ödemiş halkına en iyi hizmeti sunacağız" dedi. - İZMİR

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması

Son Dakika! Karlov Suikastı Davasında Ara Karar Açıklandı! Yakalama Emri Çıkarıldı

Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!