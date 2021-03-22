AK Parti Samsun İl Başkanı Aksu'dan Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğüyle ilgili açıklama - Son Dakika

AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğünün aynı şekilde hizmetlerini sürdüreceğini bildirdi.

Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğü ile ilgili sürecin başından beri takipçisi olduklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan'ın pazar günü Samsun ziyaretinde bu konudaki tartışmalara son noktayı koyduğunu vurgulayan Ersan Aksu, Sayan'ı Samsun'a davet ettiklerini belirterek, "Davetimizi kabul ederek şehrimize gelen Ömer Fatih Sayan'a ve Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'a teşekkür ediyorum. Gerçekten Samsun için çok güzel sonuçlanan bir süreç yaşadık. En başından beri konunun takipçisi olduk." ifadelerini kullandı.

Aksu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'e süreci ilişkin yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bakan Yardımcısı Sayan, Samsun'da tartışmalara son noktayı koydu. Hatta, Samsun'un yanı sıra Kayseri ve Bursa Bölge Müdürlüklerinin de yerlerinde kaldığını Samsun'dan açıkladı. Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğü bünyesinde yan kuruluşlarla birlikte 3 bin personelle daha önce olduğu gibi Samsun merkezli faaliyetlerine devam edecek. Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğü, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu, Tokat ve Sinop illerine hizmet veriyor. Bu yapı aynı şekilde devam edecek. Her zaman olduğu gibi enerjimizi Samsun için harcıyoruz, AK kadrolar olarak daha çok çalışarak şehrimize önemli hizmetler kazandırmaya da devam edeceğiz. Şehrimiz son 19 yılda çok önemli yatırımlar aldı. Halihazırda devam eden, yapılması planlanan yeni projeler var. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da Samsun'a çok ayrı bir sevgisi var."

Açıklamada, Bakan Yardımcısı Sayan başta olmak üzere Türk Telekom CEO'su Önal ve beraberindeki heyetin AK Parti Samsun İl Başkanlığını ziyaret ettikleri de aktarıldı.