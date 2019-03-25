AK Parti Seçim Merkezine Taşlı Saldırı: 2 Gözaltı
35 dakika önce
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taşlı saldırı yaptı.
İZMİR'in Bayraklı
ilçesinde, alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, AK Parti
Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taşlı saldırı yaptı. Çıkan tartışmada AK Parti Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'ı darp ettikleri iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.
Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi
'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.E. ve M.G., AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taş atarak camlarını kırdı. Maddi hasar oluşurken, alkollü olduğu iddia edilen Ş.E. ve M.G., iddiaya göre kendilerine tepki gösteren AK Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'ı darp etti. Şikayet üzerine Ş.E. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
- İzmir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:39 Kaynak: DHA
İzmir'de Feci Kaza Güvenlik Kamerasındayeniden
"Şeyin Trene Baktığı Gibi Bakıyorlar" Sözü İçin AK Partili Vekilden Özür Geldi
Hakim, Adil Yargılama İçin Duruşma Salonundan Çıktı
Başakşehir Kulübüne Destek Verecek mi? İşte İmamoğlu'nun Yanıtı