AK Parti Sincik ve Samsat'ta güven tazeledi - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ve Samsat ilçelerinde gerçekleştirilen AK Parti İlçe Teşkilatı 7. Olağan kongrelerinde mevcut başkanlarla yola devam edildi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sincik Öğretmenevinde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Sincik ilçesinin rekor oyla partilerine destek verdiğini hatırlattı.

Bu nedenle Sincik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir yer olduğunu ifade eden Aydın, gelecek seçimlerde yine rekor oy beklediklerini kaydetti.

Zaman zaman sözlerine Kürtçe devam eden Aydın, eskiden Kürtçe konuşmanın yasak olduğunu, herkesin tek tip düşünce ve konuşmaya mahkum edildiğini, şimdi ise üniversitelerde Kürtçe eğitim verildiğini, başörtülü öğrencilerin okullarda eğitimlerine rahatlıkla devam edebildiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra yapılan seçimlerde tek liste ile aday olan mevcut Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz ile Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem yeniden seçildi.