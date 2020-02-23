AK Parti Sincik ve Samsat'ta güven tazeledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti Sincik ve Samsat'ta güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Sincik ve Samsat'ta güven tazeledi

6 saat önce

Adıyaman'ın Sincik ve Samsat ilçelerinde gerçekleştirilen AK Parti İlçe Teşkilatı 7. Olağan kongrelerinde mevcut başkanlarla yola devam edildi.

AK Parti Sincik ve Samsat'ta güven tazeledi, System.String[]

Adıyaman'ın Sincik ve Samsat ilçelerinde gerçekleştirilen AK Parti İlçe Teşkilatı 7. Olağan kongrelerinde mevcut başkanlarla yola devam edildi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sincik Öğretmenevinde düzenlenen kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, Sincik ilçesinin rekor oyla partilerine destek verdiğini hatırlattı.

Bu nedenle Sincik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için önemli bir yer olduğunu ifade eden Aydın, gelecek seçimlerde yine rekor oy beklediklerini kaydetti.

Zaman zaman sözlerine Kürtçe devam eden Aydın, eskiden Kürtçe konuşmanın yasak olduğunu, herkesin tek tip düşünce ve konuşmaya mahkum edildiğini, şimdi ise üniversitelerde Kürtçe eğitim verildiğini, başörtülü öğrencilerin okullarda eğitimlerine rahatlıkla devam edebildiğini sözlerine ekledi.

Daha sonra yapılan seçimlerde tek liste ile aday olan mevcut Sincik İlçe Başkanı Fikret Öksüz ile Samsat İlçe Başkanı Hasan Erdem yeniden seçildi.

AK Parti, Adıyaman, Samsat, Sincik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 05:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son ankete göre ittifaklar arasındaki oy farkı yüzde 2,5'e geriledi
Muhalifler, İdlib'de Esed güçlerinin mevzilerini vuruyor Başakşehir'de AFAD'ı alarma geçiren koku! 2'si çocuk 3 kişi hastanelik oldu İçişleri Bakanı Soylu, Van'daki son durumu açıkladı: 250 konut ve 300 ahır yıkıldı

Son Dakika Haberleri
21:58 Demet Akalın, kendisine "teyze" diyen Aleyna Tilki'nin annesine yanıt verdi
20:03 Tuba Ünsal, iç çamaşırsız pozlarıyla sosyal medyayı salladı
18:25 Chloe hakkında çıkan aşk iddialarına yaptığı paylaşımla yanıt verdi
13:41 Sanat camiasındaki entrikalardan yoruldum
13:41 Ailece alışverişe çıktılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 23:46:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Sincik ve Samsat'ta güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]