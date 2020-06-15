AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3)

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, Serrac hükümetinin ve Libyalı kardeşlerimizin yanındadır.

AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3), System.String[]

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, Serrac hükümetinin ve Libyalı kardeşlerimizin yanındadır. Askeri destekten diğer alanlara kadar tüm destekler Cumhurbaşkanımızın talimatı ile verilecektir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Güney Kıbrıs yönetimine yönelik uyarılarda bulunan Çelik, şunları söyledi:

"Güney Kıbrıs'ın attığı yeni bir adım var buradan bir kere daha uyarıyoruz, bu adımları atıp ondan sonra çözümden falan bahsetmeyin. Geçenlerde Yunan eski Başbakanı Çipras güzel bir açıklama yaptı, şimdiki Başbakan Miçotakis'e seslendi. Miçotakis Türkiye ile problemlerini çözmek için Almanya'ya gidiyor, Fransa'ya ve sağa sola gidiyor sürekli olarak Türkiye'ye baskı yapılmasını istiyor. Çipras ona çok güzel bir tavsiyede bulundu, 'Türkiye ile sorunlarını çözmek istiyorsan Erdoğan ile konuş' gidip başka kapılarda çözüm arama. Bu çözümün sonuç almayacağını Çipras kendi zamanında gördü. Ama Çipras Türkiye'ye olumlu ve pozitif bir diyalog oluşturduğu zamanda pek çok sorunun aşılabildiğini gördü."

Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'ın gelinen noktadaki pozitif kazanımlarını berhava etmek üzere çalıştığına dikkati çekerek, "Bakın 2014 yılında İngilizlerle bir anlaşma yaptılar, bu anlaşmaya göre İngilizlerin üstlerinin bulunduğu yerlerdeki Rumlara ait taşınmaz varlıkların onlara verilmesi gibi. Tabii bu tartışmayı yaparken, üstler bölgesindeki statükoyu değiştirecek bu anlaşmayı yaparken Türkiye ile danışılmadığı gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile danışılmadı, orada Kıbrıs Türklerinin de taşınmazları var. Hem üstler bölgesindeki statükoyu değiştiriyorsun hem bu statükoyu tek taraflı olarak Güney Kıbrıs üzerinden değiştirmeye çalışıyorsun. Bunun adı gasptır ve bunun hiçbir şekilde hukuken ve ahlaken de meşruiyeti yoktur." diye konuştu.

"Hiç kimse aklından bile geçirmesin"

Bölgede sadece Kıbrıs Rumlarının haklarının olmadığını Kıbrıs Türklerinin de haklarının bulunduğunu aktaran Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu tip işleri yapıp da ondan sonra çözümden eşitlikten ve diğer konulardan bahsedemeyeceklerini görmeleri lazım. Tek taraflı olarak fiili bir durum oluşturarak attıkları her adım kısa ve orta vadede mutlaka kendilerinin aleyhine döner. Bu şekilde birilerini arkalarına alarak birileriyle bir oldubitti yaparak Güney Kıbrıs'ın bu şekilde attığı adımlar mutlaka aleyhine döner. Türkiye'nin rızası olmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rızası olmadan attıkları her adım mutlaka aleyhlerine döner. Onları bir kere daha uyarıyoruz. Bu atılan adımı hiçbir şekilde kabul etmiyoruz, İngiliz üst bölgeleri sınırlarında Kıbrıs Türklerinin mülkiyet haklarını sonuna kadar takip edeceğiz, bu vazgeçilmez bir haktır, uluslararası hukuka göre de meşru bir haktır, hiç kimse bunları gasbetmeyi, İngiliz bölgelerindeki Kıbrıs Türklerinin haklarını gasbetmeyi aklından bile geçirmesin."

"Türkiye Libyalı kardeşlerimizin yanındadır"

Ömer Çelik, bazı yabancı haber ajanslarında yer alan Türkiye ile Libya arasında bir limanın ve bir hava üssünün ortak kullanımına yönelik çalışmaya ilişkin gelen soru üzerine, şunları kaydetti:

"Arkadaşlar çok detay vermeyelim ama orada vereceğimiz desteğin güçlü bir destek olacağını, orada meşru hükümete, BM'nin desteklediği hükümete elimizdeki tüm imkanlarla destek vereceğimizi ifade etmek isterim. Daha önce biliyorsunuz o havaalanına Hafter güçlerinin saldırısı oldu, orayı yok etmeye çalıştılar. Burası kurtarıldığı gibi yakın zamanda diğer alanlarda da Sirte bölgesi, Hafter güçlerinin ikmal hattı bütün bu detaylarda pozitif ilerleme sağlandı. Havalimanının işletilmesinden diğer alanlara kadar detay değil bütün meşru Serrac hükümeti, Türkiye'den ne yardım talep ederse Türkiye BM'nin meşru kabul ettiği Serrac hükümetinin ve Libyalı kardeşlerimizin yanındadır. Askeri destekten diğer alanlara kadar tüm destekler Cumhurbaşkanımızın talimatı ile verilecektir."

HDP'nin yürüyüşü ve Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın bazı açıklamalarının sorulması üzerine Çelik, "Demokrasi kelimesinin bu kadar istismar edildiği başka bir siyasi mekanizma görülmemiştir. Şimdi 'Dilimiz için kimliğimiz için bu yürüyüşü yapıyoruz' demiş Eş Başkanları. Türkiye bu konudaki yasakları kaldırırken dille ilgili, kimlikle ilgili Kürt meselesindeki yasaklar kaldırılır, mesafeler aşılırken bundan bahsedenlerin bu denklemin içinde hiçbir katkıları yoktu. Bunlar kenardan seyrediyorlardı bunu." şeklinde konuştu.

"Karşımızda kim varsa HDP onlarla iş birliği yapıyor"

AK Parti Sözcüsü Çelik, HDP'ye yönelik eleştirilerde bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Fakat Kürt vatandaşlarımızın söylediklerini çalıp bunu PKK'nın emrine vermek isteyen, PKK için Kürk gençlerini lejyoner yapmak isteyen bir anlayış. İşte bu barış kelimesini demokrasi kelimesini istismar etmeye devam ediyor. Yani nerede demokrasiye destek verecek, nerede demokratikleşmeye destek verecek bir tavır ortaya koymuşlar? Şimdi hatırlayın bakın o zamanlar biz Meclis'te konuşurken bu köy adlarının belki 10 yıldan daha fazla oldu, Meclis'te konuşma yaptığım zaman hatırlıyorum bir anı olarak biz bu köy adlarının zorla değiştirilmesine karşı çıkarken bir CHP grup başkanvekili kalktı oradan dedi ki 'Bulgaristan'da da köy adları değiştiriliyor, egemen bir devlet soyadlarını değiştirir' dedi. Biz o zaman bu kimlik ve dil üzerindeki baskıları kaldırırken karşımızda siyasi olarak kim varsa, bizi tehdit eden kim varsa HDP bugün onlarla iş birliği yapıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bütün tehditlere ve provokasyonlara rağmen hak ve hürriyet düzeninin arkasında durduğunun altını çizen Çelik, şunları söyledi:

"Niye tarihsel mirasımızı uygun olduğu için hukuka uygun olduğu için hak ve hürriyet üzerinden bütün vatandaşlarımızın demokratikleşme perspektifinden uygun olarak yararlanması gerektiği için. Ama bütün bunları bilmelerine rağmen o gün bunları engellemeye çalışanlarla, üstelik bizim üzerimize askeri vesayet ya da yargı vesayeti kışkırtmaya çalışanlarla bugün niye iş birliği yapıyorlar? Mesele hak, hürriyet meselesi, mesele kimlik meselesi, mesele dil meselesi, bunlar çerçevesinde haysiyet meselesi değil, eğer böyle olsaydı bizim bu yaptıklarımızı takdir eder ve bu şekilde bir dil kullanmazlardı. Mesele ne yaparsanız yapın PKK'nın ne dediği meselesi onlar açısından. Dolayısıyla buradaki yalanı dolanı gerçek bir şekilde görmek lazım."

(Sürecek)

Merkez Yürütme Kurulu, Ömer Çelik, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 07:21 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (3) - Son Dakika

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