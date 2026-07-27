AK Parti Sözcüsü Çelik'ten erkek gazetecilere toplantıya damga vuran uyarı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarının karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantısı dikkat çeken anlara sahne oldu.. Açıklamalarının ardından soru-cevap bölümüne geçen Çelik, ilk soru hakkını salondaki bir kadın gazeteciye vermek istedi.

"ERKEKLER YERİNDEN KIPIRDAMASIN"

Ancak kendisine söz verildiğini zanneden bir erkek gazeteci konuşmaya başlayınca araya giren Ömer Çelik, salondakileri tebessüm ettiren bir uyarıda bulundu. Çelik, gazetecilere dönerek "Bundan sonra herhangi bir hanım el kaldırdığında erkekler yerinden kıpırdamasın" ifadelerini kullandı.