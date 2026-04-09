AK Parti Sözücü Çelik\'ten Görkem Sevindik\'e destek: Bu bir şeref madalyası

Oyuncu Görkem Sevindik’in İsrail’in Filistinlilere yönelik idam yasasına tepki gösteren paylaşımı sonrası yaşanan gelişmeler siyasetin de gündemine girdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Sevindik hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin, İsrailli bir bakanın Görkem Sevindik hakkında yaptığı karşı paylaşımı hatırlatması üzerine konuşan Çelik, oyuncunun verdiği mesajın son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

“ONUN İÇİN BİR ŞEREF MADALYASIDIR”

Ömer Çelik, Sevindik’in ortaya koyduğu tavrın insani değerleri savunma açısından önemli olduğunu belirterek, İsrailli bir bakanın Sevindik hakkında paylaşım yapmasının sanatçı için bir “şeref madalyası” olduğunu söyledi.