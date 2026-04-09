AK Parti Sözücü Çelik'ten Görkem Sevindik'e destek: Bu bir şeref madalyası

09.04.2026 17:40
Oyuncu Görkem Sevindik’in İsrail’in idam yasasına yönelik paylaşımı sonrası İsrailli bakandan yanıt karşı paylaşım gelmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Sevindik'e destek geldi. Çelik, Sevindik’in tavrının sanatçı duyarlılığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Oyuncu Görkem Sevindik’in İsrail’in Filistinlilere yönelik idam yasasına tepki gösteren paylaşımı sonrası yaşanan gelişmeler siyasetin de gündemine girdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Sevindik hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin, İsrailli bir bakanın Görkem Sevindik hakkında yaptığı karşı paylaşımı hatırlatması üzerine konuşan Çelik, oyuncunun verdiği mesajın son derece anlamlı olduğunu ifade etti.

“ONUN İÇİN BİR ŞEREF MADALYASIDIR”

Ömer Çelik, Sevindik’in ortaya koyduğu tavrın insani değerleri savunma açısından önemli olduğunu belirterek, İsrailli bir bakanın Sevindik hakkında paylaşım yapmasının sanatçı için bir “şeref madalyası” olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU?

Görkem Sevindik, İsrail’in Filistinlilere yönelik idam yasasına sosyal medya üzerinden tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı. Bu paylaşımın ardından İsrailli bir bakan da Sevindik’e yönelik bir karşı paylaşımda bulunmuş, yaşanan bu gelişme hem siyaset hem magazin gündeminde yer bulmuştu.

Eşref Rüya’nın ’Kadir Baba’sı siyaseti birleştirdi Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi
Beşiktaş’ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı Beşiktaş'ta polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı
Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera’yı 3-1 yenerek CEV Kupası’nda şampiyon oldu. Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, Mutua Fenera'yı 3-1 yenerek CEV Kupası'nda şampiyon oldu.
İsrail’de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu’ya yüklendi İsrail'de muhalefet partileri, ateşkes kararına tepki göstererek Netanyahu'ya yüklendi
Ümraniye’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı Ümraniye'de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı
Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı Sakaryaspor kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı
İranlılar ateşkesi kutlamak için sokaklarda İranlılar ateşkesi kutlamak için sokaklarda
Galatasaray’dan şampiyonluk sonrası flaş paylaşım Galatasaray'dan şampiyonluk sonrası flaş paylaşım
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de

18:45
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Polislere yönelik alaycı ifade kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
18:43
AK Parti’nin kazandığı seçimde CHP’li üye ’boş’ oy attığını itiraf etti
AK Parti'nin kazandığı seçimde CHP'li üye 'boş' oy attığını itiraf etti
18:19
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
Uyuşturucu soruşturmasında Burak Deniz dahil 5 kişi mahkemeye sevk edildi
17:37
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı
17:21
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
Polislere yönelik alaycı ifade kullanarak görüntü çeken şüphelilerden 1 kişi tutuklandı
17:18
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı
16:24
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz
İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
16:24
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
15:40
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat: İçişleri Bakanlığı harita paylaşıp uyardı
14:53
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil
