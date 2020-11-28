AK Parti tam kadro sahada - Son Dakika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, milletvekilleri ve yöneticiler, yapımı devam eden onarım, güçlendirme ve altyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kütahya için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini belirten Başkan Ceyhun, "Milletvekilerimiz İshak Gazel ve Ceyda Çetin Erenler ile Kütahya İl Genel Meclisi Başkanımız Musa Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanımız Fatih Oruç, Aslanapa İlçe Başkanımız Sayın Cafer Bayrak, köy muhtarlarımız, ve meclis üyelerimiz, Genel Sekreterimiz Murat Koyak ve İl Özel İdaresi teknik heyeti ile birlikte Kumarı mahallemizde yolun devamı olan 13 kilometrelik Pullar, Bayat, Dereköy yol ayrımı arası yokuş yolu grup yolumuzdaki altyapı ve güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledik. Altyapı güçlendirme ve onarım çalışmaları yıllara sari olarak yapılmakta olup çalışmanın sonucunda 4 kilometrelik grup yolunda kısalma, viraj ve rampalarda uygun eğim sağlanarak hemşehrilerimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirecektir. İl Özel İdaremiz tarafından milyon 300 bin TL maliyet belirlenen yol çalışmalarımız aynı zamanda 20 köyümüze de hizmet verecektir. Kütahyamız için çalışmaya, hizmet üretmeye devam.Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KÜTAHYA