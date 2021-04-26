AK Partili Bekle'den doğup büyüdüğü mahalleye ziyaret - Son Dakika

AK Partili Bekle'den doğup büyüdüğü mahalleye ziyaret

AK Partili Bekle'nin de mensubu olduğu dernekten ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan yardımı

İZMİR - İzmir'de İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Konak ilçesinde bulunan İsmetpaşa İlkokulu'nda dar gelirli çocukların ailelerine Ramazan ayı vesilesiyle erzak yardımı gerçekleşti. Okulda bulunan 675 öğrenciye bayramlık hediyesi verildiği organizasyona aynı zamanda okulun bulunduğu semt olan İkiçeşmelik'te doğup büyüyen AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de katıldı.

İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir'de dezavantajlı mahallelerde bulunan okullardaki öğrencilerin ihtiyaç sahibi ailelerine yardım kampanyası düzenlemek için protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında dar gelirli ailelere erzak ve giyim yardımında bulunulması kararlaştırıldı. Bugün Konak ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan İsmetpaşa İlkokulu'nda 50 dar gelirli öğrencinin ailesine erzak dağıtımı gerçekleştirilirken, aynı zamanda okulda öğrenim gören 675 öğrenciye de bayramlık kıyafet hediye edileceği belirtildi. Gerçekleşen yardım faaliyetine okulun bulunduğu mahallede doğup büyüyen AK Parti İzmir Milletvekili ve İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Bekle, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Ertekin katıldı.

"Ramazan'ın bereketini paylaşalım istedik"

Yardım faaliyetine katılan AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle, okuldaki veliler ve öğrencilerle tek tek ilgilenerek sohbet etti. Aynı zamanda organizasyonu gerçekleştiren derneğin de yönetim kurulu üyesi olan Bekle, "Burası aynı zamanda benim de doğup büyüdüğüm mahalle. Sağ olsun hem İl Milli Eğitim Müdürümüz hem de derneğimizin katkısıyla böyle bir organizasyon gerçekleşti. Ramazan, sabrın, dayanışmanın, yardımlaşmanın ve güzelliklerin paylaşıldığı bir ay. İnşallah önümüzdeki sene alıştığımız gibi yaşarız Ramazan'ı. Dezavantajlı mahalleler için İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi, İlçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ve dernek yönetimi olarak 'Ne yapabiliriz?' diye istişarede bulunduk. Çocuklarımızın okula devamlarıyla ilgili sorunlar var; bunları çözüme kavuşturabilmek için görüş alışverişinde bulunduk. Hem de Ramazan'ın bereketini paylaşalım istedik. Ben vesile olan derneğimize ve İl Müdürümüz'e teşekkür ederim" açıklamasında bulundu. Programa katılan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise, "Sayın vekilimizin önderliğinde bugün dezavantajlı bir okulumuzu ziyaret ettik. Sayın vekilimizin katkılarıyla 635 öğrencimize hediye edilecek bayramlık projesine destek verdik. Aynı zamanda öğrencilerimizin ailelerine de Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde, kendisinin de mensubu olduğu dernekle birlikte yardım gerçekleşti. Hem salgının olduğu bugünlerde hem de böyle mübarek bir ayda komşularını unutmayan, mahallesini unutmayan bir vekil olarak burada güzel bir çalışmanın içerisinde olduğunu görüyoruz kendisinin. Kendisine yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yardımlar sürecek

Ramazan Ayı boyunca gerçekleştirilecek yardımların, yılın diğer günlerinde de sürdürüleceğinin altını çizen İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği Bünyamin Ertekin de, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İyilik İçin Uluslararası İnsani Yardım Derneği arasında yapılan bir protokolle, okullarımızda bulunan ihtiyaçlı, dar gelirli ailelerin çocuklarına erzak ve giyim gibi sosyal yardımları barındıran projenin Ramazan ayı ayağında böyle bir faaliyet düzenledik. Bugün Konak İsmetpaşa İlkokulu'ndayız. Burası da dezavantajlı bir bölge ve özellikle dezavantajlı bölgelerdeki okullarda çocuklarımıza sosyal yardım dağıtımlarımız oluyor. Bugün itibarı ile 50 dar gelirli aileye yardımcı olmaya çalıştık. Allah kabul eylesin inşallah. Programımıza katılan vekilimiz Sayın Cemal Bekle'ye ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi'ye teşekkür ediyoruz. Bu okulda 675 öğrencimiz var ve her birine bayramlık giyim hediyesi verilecek. Önümüzdeki günlerde de 2 bin kişiye Ramazan ayında yardım edeceğiz. Ramazan ayı boyunca yapacağımız yardımları, yılın diğer günlerinde de sürdürmeyi umut ediyoruz" sözlerine yer verdi.