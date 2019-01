Ak Partili Dağ: İzmir'in Sorunları Beraber Çözeceğimize İnanıyorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ İzmir 'in Konak ilçesinde dernek ve sivil toplum örgütleri başkanları ile bir araya geldi. Dernek başkanları aracılığıyla esnafın sorununu dinleyen Dağ, merkezi yönetim ile yerel yönetimin uyumuna dikkat çekerek, "Bir elin nesi var, iki elin sesi var'. İki elin sesiyle beraber biz, İzmir'in kronikleşmiş temel sorunlarını, otopark sorununu, trafik sorununu, tramvaydan kaynaklı ve kavşakların yapılmamasından kaynaklı trafik sorununu 'iki elin sesi var' ile beraber çözeceğimize gönülden inanıyorum" dedi.?AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir'in Konak ilçesinde bulunan dernek ve sivil toplum örgütlerinin başkanları ile kahvaltı yaptı. Konak Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen kahvaltıya Hamza Dağ'ın yanı sıra, Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Baştaş, Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu ve çok sayıda AK Partili katıldı. Her dernek grubunun İzmir'e yönelik sorunlarını dile getirdiği görüşmede, çözüm önerileri ve İzmir'i kalkındırma projeleri paylaşıldı. Şoförler Odası'nın kavşak projeleri ile trafiğin rahatlatılması gerektiğine dikkat çektiği görüşmede, Kemeraltı Esnaf Derneği ise Kemeraltı'ndaki otopark sorununa ve tarihi çarşının, AVM'ler karşısında çaresizliğine değindi. Hamza Dağ dinlediği sorunları tek tek not alırken, çözüm önerileri getirdi.Dağ, siyasette toplumun her kesimini dinleyerek beslendiklerini belirterek, şöyle konuştu:"Bugün bu görüşmede Konak'ın problemlerinin, aslında İzmir'in problemleri olduğunu gördük. Kemeraltı konusu, Fuar, Agora, Basmane, Kapılar, otopark sorunları gibi İzmir'in çok temel meselelerini STK temsilcileriyle değerlendirmiş olduk. Bunları yola koymak, bu konuda İzmir'in önünü açmak, Kemeraltı'nın hem İzmirli hemşehrilerimizin ziyaret ettiği bir yer haline gelmesi, hem de Kemeraltı'nı turizmin merkezi haline gelmesi, fuarın yeniden hareketli günlerine dönmesi, fuar alanının insanların menfaatine yönelik değerlendirilmesi hususları inşallah merkezi yönetimle beraber yerel yönetimin aynı noktada buluşmasıyla olacak bir şeydir. Ben İzmirli hemşehrilerimize şunu söylüyorum; 'Bir elin nesi var iki elin sesi var'. İki elin sesiyle beraber biz İzmir'in kronikleşmiş temel sorunlarını, otopark sorununu, trafik sorununu, tramvaydan kaynaklı ve kavşakların yapılmamasından kaynaklı trafik sorununu iki elin sesi var ile beraber çözeceğimize gönülden inanıyorum."- İzmir