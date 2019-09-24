AK Partili gençlerden

AK Parti Malatya Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Gazi Meclis'te O Gece' konulu konferansa Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar katıldı.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi Konferans salonunda düzenlenen programa Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammet Yalçınkaya, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Programda konuşan Prof. Dr. Ünüvar, 15 Temmuz 2016'da yaşanan FETÖ'nün darbe girişiminde tanık olduğu anları paylaştı. Tarihte 15 Temmuz'a benzer böyle bir olay yaşamadıklarını dile getiren Ünüvar, "Çok darbe gördük. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat, ama hiç tankların insanların üzerinden geçtiği bir darbe görmedik. Hiç insanların üzerine keskin nişancılarla onlara şehadet şerbetini içirecek kadar alçalan darbeciler hiç görmedik. İnşallah bundan sonra da hiç görmeyiz" dedi.



'Bizler tarih yapan milletiz' diyen Ünivar, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gerçekten Anafartalar, Dumlupınar, Kurtuluş Savaşı pek çok tarihi olayları yaşadık ama bizler çok yazmayı sevmiyoruz. Tarih yapmayı seviyoruz ama tarih yazmayı pek sevmiyoruz. Halbuki tarihe yazdığınız şeyler, tarihe not olarak düşüyor ve esasında bundan sonraki dönemler içinde, insanlar için o ülkeyi korumak, korumak durumunda olan insanlar için bir mihenk taşı, adeta rehber oluyor."



15 Temmuz Darbe girişiminin Cumhuriyet tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu dile getiren Ünüvar, 15 Temmuz günü yaşadıklarını da anlattı. O gün eşiyle birlikte Erzurum'a gitmeyi planladıklarını ancak uçak saatini kaçırmaları nedeniyle evde kaldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yakın evlerinde balkonda otururken uçak seslerini duyduklarını belirten Ünüvar, bunun üzerine Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiğini söyledi. Görevlilerin olmaması nedeniyle zor şartlarda meclisi açtıklarını ifade eden Ünüvar, o gün orada bulunan milletvekilleri ile birlikte 'Canımız pahasına da buradayız' mesajı verdiklerini kaydetti.



O gece mecliste yaşanan birlik ve beraberliğin ideolojiden çok daha önemli olduğunu anlatan Ünüvar, "O gün CHP'nin, MHP'nin, AK Parti'nin vekillerinin bulunması çok değerliydi, oradaki birlik ve beraberlik bizim için çok önemliydi" ifadelerine yer verdi.



15 Temmuz'da yaşananların karanlık sabahının ise bembeyaz ve aydınlık olduğunu ileten Ünüvar, o karanlık gecede hayatın kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet dilerken, geride kalan gazilere ise şifa dileklerinde bulundu.



Programın sonunda Prof. Dr. Ünüvar'a kayısı takdim edildi. - MALATYA