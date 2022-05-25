AK Partili Külünk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit: Haddini bil yoksa bu devlet had belletmeyi bilir - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Külünk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit: Haddini bil yoksa bu devlet had belletmeyi bilir

25.05.2022 09:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam saat 22.00'da yayınladığı videodaki ifadeleri ve bürokraside "sarı" olarak nitelendirilen kesime yaptığı, "Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi" çağrısına AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk'ten sert tepki geldi. Külünk, Kılıçdaroğlu'nu, "Öyle çıplaksın ki seni ve yakın tarihini meydanda biliyor milletimiz. Her şey aşikâr! Haddini bil KK, yoksa bu devlet had belletmeyi bilir" sözleriyle tehdit etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı videodaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iddiaları büyük tartışma yaratırken, bürokraside "sarı" diye nitelendirdiği kesime de "Sizi bu suç gemisinden indirmek istiyorum. İnin kurtarın kendinizi" çağrısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN VİDEOSU AK PARTİ'Yİ AYAĞA KALDIRDI

Kılıçdaroğlu'nun memurlara yönelik sözleri AK Parti cephesini ayağa kaldırırken, MKYK Üyesi Metin Külünk'ten CHP liderine yönelik ağır açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE CUMHURİYET DEVLETİ'NİN MEMURU EŞKİYADAN ÜRKMEZ"

Kılıçdaroğlu'nun memurları tehdit ettiğini öne süren Külünk, "İzzet yoksunları bilmelidirler ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin memuru, sadece ve sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden emir alır ve devletinden aldığı güçle eşkiyadan ürkmez" dedi.

"TEHDİTLERİ ANCAK CİRİMLERİ KADARDIR"

Külünk, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içinde yaşayan ürkekler, bu ülkenin düşmanlarından medet uman asalaklardır. O asalaklar, bu devletin memuru görünmüş olabilirler ancak hiçbir zaman bu ülkeye memur olmamışlardır. "Kişi kendinden bilir eli" demişler. Asalaklar ve parazitler, dünyanın bütün canlılarını asalak ve parazit sanırlar. Tehditleri de ancak cirimleri kadardır" diyerek devam etti.

"HADDİNİ BİL YOKSA DEVLET HAD BELLETMEYİ BİLİR"

Kılıçdaroğlu'na "Haydi bakalım! Sen açıkla açıklayacaklarını, bizim senden yana açıklayacak tek bir cümlemiz yok" diye seslenen Külünk, CHP liderini üstü kapalı biçimde tehdit etti. Külünk, "Öyle çıplaksın ki seni ve yakın tarihini meydanda biliyor milletimiz. Her şey aşikâr! Haddini bil KK, yoksa bu devlet had belletmeyi bilir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Külünk'ten memurlara çağrı yapan Kılıçdaroğlu'na tehdit: Haddini bil yoksa devlet had belletmeyi bilir
AK Partili Külünk'ten memurlara çağrı yapan Kılıçdaroğlu'na tehdit: Haddini bil yoksa devlet had belletmeyi bilir
YORUMLAR
500
BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu açıklaması BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu açıklaması AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Metin Külünk, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili Külünk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit: Haddini bil yoksa bu devlet had belletmeyi bilir - Son Dakika


Son Dakika
09:44 AK Partili Külünk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit: Haddini bil yoksa bu devlet had belletmeyi bilir
09:40 Putin, Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına yönelik yasayı onayladı
09:35 Ölen köpeğinin küllerini savurmak isterken ortaya çıkan figür hayrete düşürdü
09:34 Üç Kız Kardeş'in dün akşam yayınlanan bölümünde neler yaşandı? Somer'in kıskançlık krizine Türkan'ın tepkisi nasıl oldu?
09:21 Deniz Baykal ve eski MHP'lilerin özel hayatlarına dair görüntüler hakkında 2 eski polis tutuklandı
09:12 Kavurucu sıcaklar geliyor! Hava sıcaklığı hafta sonu 40 dereceyi bulacak
09:09 Ekrana veda eden Masumlar Apartmanı oyuncularından duygusal veda paylaşımları geldi
09:07 Bakan Akar duyurdu: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 100'ü geçti
09:03 25 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
08:57 25 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 09:57:03. #1.11#
SON DAKİKA: AK Partili Külünk'ten Kılıçdaroğlu'na tehdit: Haddini bil yoksa bu devlet had belletmeyi bilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement