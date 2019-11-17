AK Partili milletvekillerinden Boyabat ziyareti

AK Parti MKYK Üyesi ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya ve beraberindeki AK Parti milletvekilleri Sinop programı kapsamında Boyabat ilçesini ziyaret ederek tarihi mekanlarda incelemelerde bulundular.



Boyabat ziyaretine, Kaya ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Adana Milletvekili Ahmet Zembilci, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay ile eski milletvekilleri İdris Şahin, Mehmet Geldi ve Muzaffer Çakar katıldı.

Heyet, Orta Çarşı, Kasaplar Çarşısı, restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden ibadete açılan Kaya Camisi, Beyazıt Camisi ve tarihi evleri gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaya, AA muhabirine, Boyabat'ın belediyecilik açısından örnek bir ilçe olduğunu ifade etti.

"Özellikle çöküntü haline dönüşmüş olan mahallelerin ve ilçelerin ayağa kaldırılması açısından örnek bir ilçemizdir." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Tarihi binaların restorasyonu, sağlıklaştırma çalışmaları bakımından örnek bir ilçemiz. Bu önemli çalışmaları için hem Belediye Başkanımızı hem milletvekilimizi tebrik ediyorum. İnşallah bu ayağa kaldırılan yapılara iyi de bir fonksiyon verilerek burası turizm destinasyonlarına önemli bir yer olur. Dolayısıyla hem Boyabat'ın geleceği hem de Türkiye'mizin geleceği için önemli örneklerimizden birisi olur. Safranbolu nasıl ayağa kaldırılıp bu noktaya taşındıysa niye olmasın derim. Allah bunu da başarmayı nasip eylesin, bana da görmeyi nasip eylesin.

Ben Boyabatlıların şanslı olduğunu söylüyorum. Hem başkanımızı hem de milletvekilimizi tebrik ediyorum."