AK Partili Necip Nasır'dan yerel yönetimlere trafo merkezi için arsa temini çağrısı - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bayraklı ilçesinin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak yeni trafo merkezine arsa temini için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesinden çalışma beklediklerini bildirdi.

Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, Bayraklı ilçesinin enerji ihtiyacını karşılamak için trafo ihtiyacının ortaya çıktığını, bununla ilgili de Bakanlığın çalışma yürüttüğünü belirtti.

Depremden önce belediyece planları yapılmış, ihalesi Bakanlıkça gerçekleşmiş olan trafonun depremzedelerin talebi üzerine yapının durdurulduğunun altını çizen Nasır, şunları kaydetti:

"Bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni trafo merkezi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesinin arsa temin etmesi beklenmektedir. 30 Ekim depreminin ardından yıkılan binaların yerine yenileri yapıldı ve bölgenin artan enerji ihtiyacı da devam ediyor. Hem vatandaşların taleplerine cevap verecek hem de enerji ihtiyacının giderilmesi konusunda atılacak adımların takipçisi olacağız. Konunun çözümü için belediyeleri bir an önce harekete geçmeye davet ediyorum."

Milletvekili Nasır, şunları aktardı:

"Hükümet olarak, üzerimize düşeni yaptık. Artık sıra yerel yönetimlerde. Buraya yakışan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi'nin trafo yapımına uygun bir yer temin ederek, mevcut arsa ile takası gerçekleştirildikten sonra belediyenin söz konusu yere bir park yapmasıdır. Bu sürecin vatandaşların talep ve beklentileri yönünde çözümlenmesi konusunda gereken tüm çabayı sergiledik. Yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmesi halinde konunun kısa süre içinde kamu yararı gözetilerek, mutlaka kesin sonuca ulaştırılacağını düşünüyoruz."