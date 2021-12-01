Üye Girişi
AK Partili Necip Nasır'dan yerel yönetimlere trafo merkezi için arsa temini çağrısı - Son Dakika

AK Partili Necip Nasır'dan yerel yönetimlere trafo merkezi için arsa temini çağrısı

01.12.2021 10:25
AK Partili Necip Nasır'dan yerel yönetimlere trafo merkezi için arsa temini çağrısı

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bayraklı ilçesinin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak yeni trafo merkezine arsa temini için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesinden çalışma beklediklerini bildirdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Bayraklı ilçesinin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla yapılacak yeni trafo merkezine arsa temini için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesinden çalışma beklediklerini bildirdi.

Nasır, yaptığı yazılı açıklamada, Bayraklı ilçesinin enerji ihtiyacını karşılamak için trafo ihtiyacının ortaya çıktığını, bununla ilgili de Bakanlığın çalışma yürüttüğünü belirtti.

Depremden önce belediyece planları yapılmış, ihalesi Bakanlıkça gerçekleşmiş olan trafonun depremzedelerin talebi üzerine yapının durdurulduğunun altını çizen Nasır, şunları kaydetti:

"Bölgenin enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla yeni trafo merkezi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesinin arsa temin etmesi beklenmektedir. 30 Ekim depreminin ardından yıkılan binaların yerine yenileri yapıldı ve bölgenin artan enerji ihtiyacı da devam ediyor. Hem vatandaşların taleplerine cevap verecek hem de enerji ihtiyacının giderilmesi konusunda atılacak adımların takipçisi olacağız. Konunun çözümü için belediyeleri bir an önce harekete geçmeye davet ediyorum."

Milletvekili Nasır, şunları aktardı:

"Hükümet olarak, üzerimize düşeni yaptık. Artık sıra yerel yönetimlerde. Buraya yakışan, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bayraklı Belediyesi'nin trafo yapımına uygun bir yer temin ederek, mevcut arsa ile takası gerçekleştirildikten sonra belediyenin söz konusu yere bir park yapmasıdır. Bu sürecin vatandaşların talep ve beklentileri yönünde çözümlenmesi konusunda gereken tüm çabayı sergiledik. Yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmesi halinde konunun kısa süre içinde kamu yararı gözetilerek, mutlaka kesin sonuca ulaştırılacağını düşünüyoruz."

AK Partili Necip Nasır'dan yerel yönetimlere trafo merkezi için arsa temini çağrısı
AK Partili Necip Nasır'dan yerel yönetimlere trafo merkezi için arsa temini çağrısı

Necip Nasır, Enerji, İzmir, Trafo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Partili Necip Nasır'dan yerel yönetimlere trafo merkezi için arsa temini çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi 10:37 Sosyal medya bu itirafla çalkalanıyor! Yanlışlıkla karısının annesiyle cinsel ilişkiye girdi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 10:26 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olursanız doları nasıl düşüreceksiniz?" sorusuna cevap Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani baba: Bir anlık sinirle darp ettim, pişmanım 10:23 Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüresiye döven cani baba: Bir anlık sinirle darp ettim, pişmanım Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? 10:20 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek? İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti 10:01 İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil 09:50 Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin Mansur Yavaş'a yönelik tehdidiyle ilgili konuştu: Akıl alır gibi değil
Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? 08:46 Mersin Büyükşehir meclis toplantısında yaşanan tartışma gündem oldu: Buranın horozu sen misin? BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok 08:06 BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci: Omicron varyantı nedeniyle herhangi bir korku duymaya gerek yok

Son Dakika Haberleri
10:25 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanı olursanız doları nasıl düşüreceksiniz?" sorusuna cevap
10:24 Yargı'da herkes kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek mi?
10:22 Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı!
10:19 Kurtlar Vadisi sevenlerini heyecanlandıran soru! Oktay Kaynarca, Süleyman Çakır'a yeniden mi hayat verecek?
10:16 Mardin'de yeni bir böcek türüne eski Tarım Bakanı İyriboz'un adını verdiler
10:08 Pes dedirten hırsızlık! Yere düşen telefonu cebine atıp kaçtı, o anlar saniye saniye kamerada
10:04 Yeniçağ yazarından "siyasi suikast" uyarısı: CHP mitingine suikast düzenlenebilir
10:01 İstanbul'da korkutan görüntü! Dev dalgalar park halindeki aracı böyle içine çekti
09:58 Ayhan Bilgen'den yeni parti sinyali! Hedefi 'kararlı' kararsızlar!
09:56 Komedi sevenlere müjde! Aykut Enişte 2 geliyor
Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak? Sadakatsiz dizisinde büyük savaş başlıyor! Kazanan kim olacak?         
10:38
30'lu yumurtanın fiyatı 45 liraya yükseldi! Üreticiler zammın nedenini artan maliyetlere bağlıyor 30'lu yumurtanın fiyatı 45 liraya yükseldi! Üreticiler zammın nedenini artan maliyetlere bağlıyor         
10:28
Yargı'da herkes kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek mi? Yargı'da herkes kendi çirkinlikleriyle yüzleşecek mi?         
10:24
Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı! Leyla Süleymanova, boksör Sinan Ulutürk'e boşanma davası açtı!         
10:23
Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı! Merkez Bankası, merak edilen 128 milyar doların nereye gittiğini açıkladı!         
10:13
Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam Asgari ücret görüşmeleri bugün saat 14.00'te başlıyor! İşte masaya yatırılan rakam         
09:53
Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti! Kazdıkları kuyudan çıkamayan definecilere jandarma yardım etti!         
09:30
Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti Hakan Akkaya'nın defilesine katılan Buket Aydın, cesur göğüs dekoltesiyle mest etti         
08:08
Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt Son Dakika: "Asgari ücretle ilgili sizden babayiğitlik bekleniyor" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran yanıt         
07:30
Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz Son Dakika: AK Parti MYK'dan asgari ücret duyurusu: Bize iletilen her mesajı alıyoruz         
17:56
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri yaşanan olaydan daha vahim         
17:39
F-35 uçağı havalanamadan denize düştü F-35 uçağı havalanamadan denize düştü         
15:19
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım         
14:40
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı         
14:25
Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi Zorla uyuşturucu içirdiği çocukları istismar etti! Kalabalıktan dayak yedi         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2021 10:44:15. #1.12#
SON DAKİKA: AK Partili Necip Nasır'dan yerel yönetimlere trafo merkezi için arsa temini çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement