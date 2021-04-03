Mehmet Özhaseki: "Teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır" - Son Dakika

Mehmet Özhaseki: "Teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır"

03.04.2021 17:38

Mehmet Özhaseki: "Teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır" Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastanesi inşaatına ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki.

Mehmet Özhaseki: "Teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır"

KAYSERİ - Erciyes Üniversitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Hastanesi inşaatına ziyarette bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki. "Teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır" dedi.

Gerçekleştirilen ziyarete AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'nin yanı sıra, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış katıldı.

Ziyaret esnasında yaptığı açıklamada en büyük suçun terörden yana olmak olduğunu söyleyen Mehmet Özhaseki, "Parti kapatmalarına hepimiz karşı olalım. Herkesin özgürlük içerisinde fikrini söylemesine hepimiz taraf olalım. Hele ki meclisin kürsüsüne herkes çıksın, hür iradesi ile istediğini söylesin. Ancak bir tek şartla; teröre ve Türkiye'nin bölünmesine kimse izin vermesin. Üstü kapalı bir şekilde teröre destek vermek, terörün lehine konuşmak, terörden yana olmak en büyük suçtur. Bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde olmamalı. Siz Avrupa'nın herhangi bir yerinde DEAŞ'ı övücü bir cümle kullanın da göreyim. İspanya'nın bölünmesi ile ilgili bir cümle kullansınlar da göreyim. Ben bugün özgürlük diyenlere soruyorum. Siz Avrupa'nın hangi ülkesinde siz DEAŞ lehine bir cümle edebilirsiniz. Niye o da terör örgütü. O terör örgütü de PKK terör örgütü değil mi? 50 yıldır bu milletin başına bela değil mi? Yavrularımızı şehit eden katiller bunlar değil mi? Nasıl olurda siz lafı çevirerek, demogoji yaparak, üstünü örterek teröre destek verirsiniz ki? Bu teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır. Milletin önünden gitmek zorundadır. Allah bunların gerçek yüzlerini ve çirkinliklerini bu millete göstersin inşallah" dedi.

PKK ve FETÖ ile mücadelelerinin devam edeceğini vurgulayan Mehmet Özhaseki, sözlerine şu şekilde devam etti:

Gerçekten lafı çevirerek, dolaştırarak, demogoji yaparak bu işi sürdürmeye devam ediyorlar. Yıllardır meclisteyiz. Bir tek gün PKK'ya lanet olsun diyemeyen gruplar var. Katillerin Allah belasını versin diyemeyen gruplar var. Evlatlarımızı şehit eden bu kötü insanları kınayamayan gruplar var. Lafa geldiği zaman çıkıyorlar kürsüye 'biz teröre değil de şiddete karşıyız' diyorlar. 'İki tarafta silah bıraksın' diyorlar. Bu ne demek. Böyle bir şey söylenebilir mi? İki taraf kim söyler misiniz bana? Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk polisi, Türk askeri öylemi. Terazinin gözüne koyduklarına bakar mısınız? Onların kafasındaki sapık zihniyetin neticesi olarak bunları söylüyorlar. Bunları bilmiyor ve ya görmüyor değiliz. Bizim aklımızla da alay etmesinler. Bizim bundan sonra ölümüne PKK ile de FETÖ denilen lanet örgüt ile de mücadelemiz devam edecek. O nedenle parti kapatma davasını kimse özgürlüklerin engellenmesi gibi göremez. En büyük sıkıntılardan birisi de bunlara destek verenler olduğu gibi bir başka sıkıntıda bunları biz kendi ittifakımız içerisine alalım ve oy alalım diye bunlarla gece gündüz sırnaşanlar. Allah bunlarında gerçek yüzünü bu millete göstersin."

Mehmet Özhaseki: Teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır
Mehmet Özhaseki: Teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır
Mehmet Özhaseki: Teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır
Mehmet Özhaseki: Teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır
Mehmet Özhaseki: Teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır

Erciyes Üniversitesi, Mehmet Özhaseki, AK Parti, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mehmet Özhaseki: 'Teröre destek veren kim varsa, Türk siyasi hayatından silinmek zorundadır' - Son Dakika


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