AK Partili Yavuz, İsmet Sezgin'i andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Partili Yavuz, İsmet Sezgin'i andı - Son Dakika

AK Partili Yavuz, İsmet Sezgin'i andı

6 saat önce

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Türk Siyaseti'nin önemli isimlerinden Aydın'lı siyasetçi İsmet Sezgin'i andı.

AK Partili Yavuz, İsmet Sezgin'i andı, System.String[]

AK Parti MKYK üyesi ve Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Türk Siyaseti'nin önemli isimlerinden Aydın'lı siyasetçi İsmet Sezgin'i andı.


AK Partili Yavuz yayımladığı mesajında, "Siyasi büyüğümüzün yaşamı hakkında benim ilk aklıma gelen, 1955 yılında yapılan yerel seçimlerde daha 27 yaşında olan İsmet Abi'nin Aydın Belediye Başkanı seçilerek ülkemizin en genç belediye başkanı olması. Tabi o yaşta bir gencin belediye başkanı adayı olarak gösterilmesi kolay değil. Merhum Başbakanımız, dönemin Demokrat Parti Genel Başkanı Adnan Menderes'in yakından takip ettiği bir genç İsmet Abi. 1952 yılında Demokrat Parti'nin Denizli il yönetiminde görev alan merhum İsmet Sezgin, bu üç yıl içerisindeki çalışmalarından dolayı merhum başbakanımızın güvenini almış ve Aydın Belediye Başkanı Adayı olarak gösterilmişti.Bilindiği gibi ülkemiz birçok dönem darbelere maruz kalarak cuntalar tarafından yönetildi. Merhum İsmet Abi'de 27 Mayıs 1960'da yapılan darbe sonrasında Belediye Başkanlığı görevini bırakmak zorunda kalmış. Yaşadığı zorluklara rağmen siyasetten kopmayan ve Adalet Partisi'nin Aydın İl Teşkilatını kuran İsmet Abi, bu kez 1961 yılında partisinin Aydın Milletvekili seçilerek Parlamento'da görev yapmaya başlıyor. Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel'in Başbakanlığındaki hükümette Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini üstlenen İsmet Abi, bu kez de 12 Mart 1971 Muhtırası sonrası kurulan Nihat Erim Hükümetiyle de Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini bırakmak zorunda kalıyor. 12 Kasım 1979 tarihinde kurulan Demirel Hükümetinde bu kez Maliye Bakanlığı görevine getirilen İsmet Abi, 1980'deki askeri darbeyle bir kez daha görevinden uzaklaştırılıyor. Az önce de ifade ettiğim gibi, İsmet Abi darbelerden dolayı her ne kadar zorluklar yaşamış olsa da siyasetten hiç uzaklaşmıyor. Çünkü kendisi memleket ve millete hizmet sevdalısı birisi. Bundan dolayıdır ki, siyasi yasakların kalkmasından sonra, siyasi hayatına 1961-1980 yılları arasında kesintisiz olarak Adalet Partisin'den Aydın Milletvekili olarak devam ediyor. 1991 yılında bu kez Doğru Yol Partisin'den Aydın Milletvekili seçilen Siyasetin Ağabeyisi, kuruluna hükümette İçişleri Bakanlığı görevini üstlenerek ülkemizin terörle mücadelesinde önemli başarılara imza atılmasında etkin bir şekilde yer aldı. 1995 yılında TBMM Başkanlığı, 1997 yılında kurulan 55. Hükümette Milli Savunma Bakanı olarak görev alan merhum İsmet Sezgin, uzun yıllar süren aktif siyasi hayatı boyunca, tecrübesi, devlet adamlığı ve kişiliğiyle saygı duyulan gerçekten de "siyasetin ağabeyisi" olarak anılmayı sonuna kadar hak eden değerli siyasi bir büyüğümüzdü. Bu vesile ile siyasi yaşamı boyunca çektiği tüm çilelere rağmen yılmadan, yorulmadan milletine ve ülkesine hizmet sevdasıyla inandığı yolda yürüyen hem Aydın'ımıza hem de ülkemize büyük hizmetleri olan İsmet Abi'yi aramızdan ayrılışının 3. yılında bir kez daha rahmet ile anıyorum" dedi. - AYDIN

Milletvekili, İsmet Sezgin, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çelik'ten alevi şehit asker açıklaması: Devlet şehit ailesinin isteğine göre tören yapmaktadır
Son dakika: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler

Son Dakika Haberleri
16:27 Rojin'in babası ve komşularından sokak köpeği tepkisi - Son Dakika
16:27 İznik'te Kur'an-ı Kerim'i Güzel okuma yarışma final heyecanı - Son Dakika
16:26 Yalova'da ölü yunus sahile vurdu - Son Dakika
16:22 Başkan Arıkan: "Talep ve önerileri dinliyoruz" - Son Dakika
16:21 Baki Ersoy, Yahyalılı nakliyecilerle toplantı yaptı - Son Dakika
15:24 İstanbul Üniversitesi'ndeki yemek eyleminde öğrenciyi darp eden polis, görevden uzaklaştırıldı - Son Dakika
14:19 Sabiha Gökçen'de uçuşların durdurulması yolcuları sinirlendirdi, ıslıklı protesto ettiler - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 16:29:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Partili Yavuz, İsmet Sezgin'i andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]