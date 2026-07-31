AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, doğrudan binlerce aileyi ilgilendiren imar sorununa ilişkin kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yaptı.

Konuşmanın kendisi için çok zor olduğunu dile getiren Bingöl, yaklaşık iki yıldır İBB ile bu hususta büyük bir fikir ayrılığı yaşadıklarını vurguladı. Meselenin yıkım noktasına gelmemesi için yoğun çaba harcamalarına rağmen mesafe katedemediklerini aktaran Başkan Bingöl, 50 bin Tuzlalının evsiz kalma riskiyle yüzleştiğini belirtti. Ortada hukuki bir sorun olduğunu kabul eden Bingöl, bu hatanın bedelinin vatandaşlara ödetilmeyeceğinin altını çizdi.

İBB'DEN RUHSAT İPTALİ VE ABONELİK KESME TALİMATI

Sorunun çözümü için İBB nezdinde çeşitli girişimlerde bulunduklarını ve mevcut hakların korunmasına yönelik hukuki modeller önerdiklerini ifade eden Bingöl, yapılan görüşmeler sonucunda sorunun imar planı düzenlemesiyle aşılabileceği yönünde ortak bir karara varıldığını söyledi. İlçe belediyesi olarak üzerlerine düşeni yapıp gerekli meclis kararını oy birliğiyle aldıklarını belirten Bingöl, sürece müdahale edilmesini ise şu sözlerle anlattı:

"İmar planının yürürlüğe girmesine sadece bir gün kala İBB teftiş raporu gönderdi. Raporda yapı ruhsatlarını iptal etmemizi, mühürleme işlemlerini başlatmamızı, buna bağlı olarak 16 bin dairenin elektriğini, suyunu, doğal gaz aboneliklerini iptal etmemizi ve binaların yıkılması da dahil yasal sürecin işletilmesi talimatı verildi bize."

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISINDA RET KARARI

İBB'den gelen bu ağır talimat üzerine Tuzla Belediye Meclisini derhal olağanüstü topladıklarını belirten Bingöl, Büyükşehir'in kararına uymayacaklarını açıkça kayıt altına aldıklarını ifade etti. Vatandaşın evlerini yıkmayacaklarını ve İBB'nin talebini reddettiklerini Büyükşehir'e bildirdiklerini aktaran Bingöl, konunun 13 Temmuz Pazartesi günü toplanan İBB meclis gündemine alındığını ancak sonrasında bilinmeyen bir sebeple tekrar gündemden çıkarıldığını dile getirdi.

"PUSULAMIZ SİYASET DEĞİL, VİCDAN OLACAK"

Süreci şeffaflıkla yönetmek adına bu açıklamayı yaptığını belirten Başkan Bingöl, şehirde yaşayan insanların geleceğini ilgilendiren böylesine önemli bir konuda herkesin gerçeği bilmeye hakkı olduğunu vurguladı. Hiçbir çocuğun veya ebeveynin evine ne olacağı endişesiyle yaşamasını kabul edemeyeceğini dile getiren Bingöl, sözlerini şöyle tamamladı:

Bu meselede pusulalarının siyaset olmayacağını; hukukun, vicdanın ve her şeyden önemlisi Tuzlalı komşularının hakkının rehber alınacağını belirten Başkan, vatandaşın hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğinin sözünü verdi.