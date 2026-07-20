AK Parti\'ye transfer kulisi İYİ Parti\'yi karıştırdı! Gürban\'dan Kavuncu\'ya zehir zemberek tepki

İYİ Parti'de istifa iddiaları beraberinde büyük bir kriz getirdi. AK Parti'ye katılacağı öne sürülen Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın sosyal medya hesabından "İYİ Parti" ibaresini kaldırması ve parti yönetimiyle iletişimini kesmesi kulisleri hareketlendirdi.

KAVUNCU: "KİMSENİN NAMUSUNA KEFİL OLAMAYIZ"

Bu iddiaların ardından İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu katıldığı bir programda "İYİ Parti'den AK Parti'ye katılacak milletvekili var mı?" sorusunu yanıtlayan Kavuncu, kimsenin namusuna kefil olamayacaklarını ancak İYİ Parti grubunun birbirine kenetlendiğini ve böyle bir ihtimalin olacağını düşünmediğini ifade etti.

Kavuncu ayrıca, Gürban ile ilgili soruya yanıt verirken kendisine ulaşmaya çalıştığını ancak telefonunun kapalı olduğunu belirterek, iletişim kuramadığı için kendisiyle çok kenetlendiklerini söyleyemeyeceğini dile getirdi.

GÜRBAN'DAN ZEHİR ZEMBEREK YANIT

Bu açıklamaların ardından sosyal medya hesabından geniş çaplı bir metin yayımlayan Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye geçeceği iddialarına doğrudan bir yanıt vermekten kaçınırken Kavuncu'nun sözlerine son derece sert tepki gösterdi. İYİ Parti'deki milletvekillerinin namusuna, şerefine ve onuruna kefil olamayan birinin sözcülük makamında bulunmasını eleştiren Gürban, Kavuncu'yu "neyin sözcüsü" olmakla itham etti.

Açıklamasının devamında partiye daha önce MHP veya AK Parti'den istifa ederek katılan üyeleri hatırlatan Gürban, büyük bir çelişki vurgusu yaptı. Kavuncu’nun mantığına göre bu insanların da namussuz sayılıp sayılmayacağını ve İYİ Parti kurulurken MHP’den ayrılanların bu tanıma girip girmediğini sorarak parti politikası ile sözcünün ifadeleri arasındaki tezatlığa dikkat çekti.

Yaşanan bu çelişkiyi ve milletvekillerinin namusunu tartışmaya açan zihniyeti kabul etmediğini belirten Gürban, Kavuncu'nun derhal ihraç edilmesi veya onuru varsa kendisinin istifa etmesi gerektiğini ifade etti. Kırk altı yıldır şerefiyle yaşadığını, ihale kovalayıp belediye başkanlarına yalakalık yapmadığını belirten Gürban, namuslarına kefil olamadığını söyleyen bir şahısla aynı partide bulunmasının mümkün olmadığını vurguladı.