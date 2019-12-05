Akademisyenler NATO'nun 70'inci Yıl Zirvesi'ni değerlendirdi

Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye'nin NATO'nun savunma planını veto ettiği iddiasının dezenformasyon olduğunu belirtti. Aynı programda konuşan Prof. Dr. Ahmet Kasım Han da mevcut tartışmalara rağmen hiçbir ülkenin ne NATO'ya alternatif bir örgüt kurabileceğini ne de kuruluştan ayrılmayı göze alabileceğini vurguladı.

Altınbaş Üniversitesi tarafından düzenlenen Çarşamba Buluşmaları'nda bu hafta Londra'da gerçekleştirilen NATO'nun 70. Yıl Zirvesi masaya yatırıldı. Programda konuşan Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, dünyanın 20 yıldır 'NATO'yla tamam mı, devam mı?' sorusunu tartıştığını belirtti. Tartışmanın aslında 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla başladığını söyleyen Prof. Dr. Çağrı Erhan, Avrupa Birliğinin 1990'lardan itibaren kendi ordularını kurmayı konuştuğunu ifade ederek NATO'nun son 20 yılda değiştiğini ve kuruluşun kendisini artık sadece savunma değil küresel bir güvenlik örgütü olarak görmeye başladığını belirtti. NATO'nun Afganistan'ın yeniden şekillendirilmesi için kurduğu gücün ve Hint Okyanusu'nda deniz korsanlarına karşı yaptığı mücadelenin İttifak'ın yapısındaki değişimin işareti olduğunu kaydeden Prof. Dr. Erhan, "NATO küresel güvenlik örgütü olma yolunda bir değişim içinde" dedi.

NATO'nun amaçlarından birinin Sovyetler Birliği'nden gelebilecek tehditlere karşı önlem almanın yanı sıra Avrupa ülkeleri arasında çıkabilecek çatışmaları önlemek olduğunu da belirten Prof. Dr. Çağrı Erhan, Türkiye ve Yunanistan'ın NATO üyesi olmasının da iki ülke arasında çıkabilecek çatışmaların engellenmesini sağladığını, en az bu sebeple bile İttifak'ın sürdürülmek isteneceğini vurguladı.

"VETO İDDİASI YALAN"

Türkiye'nin NATO'nun Baltık ülkeleri ve Polonya'yı savunma planını önlediği iddiasının yalan olduğunun altını çizen Prof. Dr. Çağrı Erhan, bu yöndeki haberlerin güvenilir bir kaynağının olmadığını, bu haberlerde dezenformasyon yapıldığını ifade etti. NATO'nun Londra Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde ilk kez Çin'in silahlı gücünden söz edildiğine de dikkat çeken Prof. Dr. Erhan, Çin'in hızla silahlandığına ve yakında üç uçak gemisine sahip olacağına vurgu yaparak bu konunun önümüzdeki dönemde NATO'nun gündeminde kalmaya devam edeceğini belirtti. Prof. Dr. Çağrı Erhan, bütün sorunlarına rağmen NATO'nun 20. yüzyılda kurulup da bugüne kalan tek savunma örgütü olduğunu da vurguladı.

"ÖNCELİKLER FARKLILAŞTI"

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han da konuşmasında NATO'nun kuruluş amacının üyelerinin güvenliğini sağlamak olduğunu ve kuruluşun bu amacına ulaştığını belirtti. NATO'nun Soğuk Savaş'ı kazandığının altını çizen Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, bunun önemli bir başarı olduğunu söyledi. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla NATO'nun varlık amacının sorgulanmaya başladığını hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, bu tartışmanın 1990'lı yıllardan bu yana sürdüğünü ancak buna rağmen NATO'nun sürekli olarak kendisini yeniden icat ettiğini vurgulayarak bu süreçte uluslararası sistemin değiştiğini ve ittifak ilişkisinden artık eskiye göre farklı şeylerin anlaşıldığını kaydetti. Günümüz dünyasının "Bozuşan çok kutuplu yeni dünya" olarak tanımlandığını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, büyük siyasi uzlaşmaların artık mümkün olmadığını belirtti.

Günümüzün tehdit manzarasının Soğuk Savaşın herkesi birleştiren büyük tehditten farklı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, bu durumun NATO üyelerinin önceliklerde farklılaşmasına yol açtığını ifade etti. NATO'nun bu nedenle üyelerini büyük bir ideal etrafında birleştiremediğini belirten Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, bu nedenle sık sık krizler yaşandığını söyledi. Tüm bunlara rağmen hiçbir ülkenin ne NATO'ya alternatif bir örgüt kurabileceğini ne de kuruluştan ayrılmayı göze alabileceğini belirten Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, İttifak bütçesinin başka bir kuruluş tarafından bir araya getirilemeyeceğini öne sürdü.

NATO'nun yakın geçmişte Türkiye'nin de birçok kez yardımına koştuğunu hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, örnek olarak Suriye'de Rus savaş uçağının düşürülmesi sonrasında büyük bir bedel ödenmediyse bunun arkasında İttifak üyeliğinin yattığını belirtti.

MODERATÖRLÜĞÜ METEHAN DEMİR YAPTI

Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi'nde gerçekleşen toplantının moderatörlüğünü yapan gazeteci Metehan Demir de, NATO'nun geleceğiyle ilgili tartışmaların sürdüğünü belirterek Türkiye açısından NATO Londra Zirvesi'nin en önemli gündem maddelerinin; YPG'nin terör örgütü olarak kabulü, DEAŞ'la mücadelenin sürdürülmesi ve Suriyeli sığınmacılar konusu olduğunu ifade etti.