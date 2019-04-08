Son Dakika Haberleri: Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi

Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi

40 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda sahil kenarında 30 menengiç ağacının kesilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Akbük Koyu'nda sahil kenarında 30 menengiç ağacının kesilmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Sarnıç Mahallesi Akbük mevkisinde kıyı şeridinde bulunan ağaçların kesildiği ihbarının alınması üzerine güvenlik güçlerince çalışma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Olay yerinde yapılan araştırmada kıyı şeridinde bulunan 29 kök Akdeniz Menengici ve bir kök Ilgın cinsi ağacın kimliği belirsiz kişilerce motorlu testere ile kesilmiş olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayla ilgili olarak yapılan araştırmalar, alınan tanık ifadeleri ve incelenen kamera görüntüleri doğrultusunda adli makamlardan alınan arama kararı doğrultusunda şüpheli S.T. isimli şahsa ait işletmede ve aracında arama yapılmış olup, suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 kesim motoru, üzerinde talaş parçaları bulunan yelek, balta ve orak muhafaza altına alınarak olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheli S.T. isimli şahsın alınan ifadesi doğrultusunda eşi N.T. ve çalışanı M.T. isimli şahısların şüpheli olarak beyanları alınmış olup, Muğla Cumhuriyet Savcısı Beşir Aslan'ın talimatıyla şahıslar mevcutlu olarak hazır edilmek üzere gözaltına alınmıştır."

Öte yandan, şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:48 Kaynak: AA

Menteşe, Muğla, Akbük, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş İlk Genelgesini Yayımladı AK Parti, Geçersiz Oyların Sayımıyla İlgili Son Durumu Paylaştı Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, İmamoğlu'nun Medya Patronları ile İlgili Sözlerine Sert Tepki
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 23:28:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akbük Koyu'nda Ağaçların Kesilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]