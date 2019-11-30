Akçakoca'da

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde "1. Palamut Festivali ELO Satranç Turnuvası" başladı.

Akçakoca Belediyesi ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde, Belediye Nikah Salonunda başlayan turnuvaya, çeşitli kategorilerde toplam 240 yarışmacı katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan turnuvanın açılışında konuşan Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, bir zihin oyunu olan santrancın her türlü özelliği içinde barındıran bir spor olduğunu söyledi.

Satrancın en az 4 bin yıl önce Mısır'da oynandığına dair bulguların piramitlerdeki kabartmalarda bulunduğunu dile getiren Yanmaz, "Yine Çin'de, Mezopotamya'da ve Anadolu'da oynanmaktaydı. Oyunun bugünkü adını alması M.S. 3-4. yüzyıllarda Hindistan'da oyuna 'Çaturanga' denmesi ile başladığı bilinmekte. Satranç ile ilgili ilk yazılı belgeler Hindistan'dan kalmadır. Daha sonra satranç İran'a, onlardan Araplara, Endülüslüler sayesinde de İspanya üzerinden Avrupa'ya yayılarak bugüne kadar dünyaya en çok yayılmış zihin oyunudur. Aklınızı geliştirme, kararlılık yapınızı geliştirme ve gelecek ile ilgili öngörülerinizi arttıracak oyun olarak şu anda sizler de bu oyunun başındasınız." ifadelerini kullandı.

Yanmaz'ın konuşmasının ardından farklı kategoride müsabakalar yapıldı.

İki gün sürecek turnuva, yarın yapılacak ödül töreni ile sona erecek.