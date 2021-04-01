Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği - Son Dakika

Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği

01.04.2021 08:51

Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği Van'da 57. Kütüphane Haftası kapsamında Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği

VAN - Van'da 57. Kütüphane Haftası kapsamında Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak için '81 İlde Kitap Okuyoruz' projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlenirken, Van İl Kütüphanesi üyeleri de tarihi Akdamar Adası'ndaki kilise önünde kitap okudu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Bilal Sönmez, '81 İlde Kitap Okuyoruz' projesi kapsamında 'Okursak Dünya Güzelleşir' sloganıyla kitap okuma alışkanlığını geliştirmek ve farkındalık oluşturmak için okuma etkinliği düzenlendiklerini söyledi. Sönmez, "57. Kütüphane Haftası çerçevesinde Akdamar Adası'nda yapılan kitap okuma etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı. 12.30-13.00 saatleri arasında yapılan kitap okuma etkinliğinde katılımcılar 30 dakika boyunca kitap okudu. Ben bu anlamda verdikleri desteklerden dolayı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına ve Gevaş Belediye Başkanlığına teşekkür ederim" dedi.

Akdamar Adası'nda düzenlenen kitap okuma etkinliğinin ardından konuşan Van İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Vekili Fırat Göçeroğlu ise Kütüphane Haftası'nın kutlanma amacının topluma okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu ifade ederek, vatandaşları kütüphaneye üye olmaya davet etti. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 81 ilde eş zamanlı etkinlik düzenlendiğini dile getiren Göçeroğlu, "Bizde bu sene okurlarımızla Van'ın güzide yeri olan Akdamar Adası'nda, kütüphaneye dikkat çekmek amacıyla bir etkinlik düzenledik. Katılım çok güzel oldu. Bizler herkesi kütüphanelere davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Van'da inanılmaz genç bir kitle var"

Van'da her sene kütüphaneye olan ilginin arttığına dikkat çeken Göçeroğlu, "Biz bu sene yeni binamıza geçeceğiz. O zaman okuyucumuz daha da artacak. Van'da inanılmaz genç bir kitle var. Biz de bu kitlenin dikkatini çekmek için onları kütüphaneye davet ediyoruz" diye konuştu.

Tarih Öğretmenliği mezunu Eylül Saçak da, Türkiye'de kütüphanecilik ve kitap adına pek çok etkinliğin yapıldığını belirterek, "Bende bugün burada bulunmak istedim. Burada hem arkadaşlarımızla beraber kitap okuma fırsatı bulduk hem de gezmiş olduk. Her alanda, istediğimiz her noktada kitap okuyabilmenin, özgürce düşünebilmenin, Türkiye'nin her yanında bunu yapabilmenin mümkün olduğunu anlamış olduk" dedi.

Üniversite öğrencisi Emin Dalseçkin ise Türkiye'nin 81 ilinde eş zamanlı kitap okuma programını çok anlamlı bulduğunu aktararak, "Bu tür etkinlikler, insanların dikkatini çekme ve ilgi uyandırma açısından olumlu oluyor. Güzel bir söz vardır. 'Kitap ve çiçek çalanlar hırsız değildir' diye. Kitap da, çiçek de çalanlar hırsız değildir. Çünkü ikisi de insana güzel şeyler katar. Bu yüzden bu haftayı önemsiyor, insanlarımıza kitap okuma alışkanlığı kazandırması yönündeki bu ilgi uyandıran çalışmaları destekliyorum" ifadelerini kullandı.

Üniversite öğrencisi İsmail Türel ise insanların kitap okumaya yönlendirilmesi amacıyla bu tür etkinliklerin sık sık düzenlenmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Böyle örnekler olsa iyi olur. Akdamar Adası'nda, doğada ve tarihi yerlerde kitap okumak, okumanın önemini arttırıyor. İnsanlar manzara eşliğinde okumanın keyfine varıyor" şeklinde konuştu.

Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği
Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği
Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği
Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği
Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği
Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği
Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği

Kütüphane Haftası, Akdamar Adası, Kitap, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Aşılamada yeni dönem: Vatandaşa seçme hakkı verilecek Aşılamada yeni dönem: Vatandaşa seçme hakkı verilecek Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu Bakan Koca: Burun spreyi aşımız, dünyada örneği olmayan Kovid aşısı olacak Bakan Koca: Burun spreyi aşımız, dünyada örneği olmayan Kovid aşısı olacak Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek         
09:42
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası verildi İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası verildi         
09:22
Kürşat Ayvatoğlu'nun dosyasından detaylar ortaya çıktı: WhatsApp grubu kurup uyuşturucuya Kürşat Ayvatoğlu'nun dosyasından detaylar ortaya çıktı: WhatsApp grubu kurup uyuşturucuya "lili" adını vermişler         
09:08
Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi? Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?         
08:45
Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi hammadde fiyatlarını uçurdu! Sanayi kuruluşları stok yapmaya başladı Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi hammadde fiyatlarını uçurdu! Sanayi kuruluşları stok yapmaya başladı         
07:56
Üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz korona aşısı çöpe gitti Üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz korona aşısı çöpe gitti         
02:53
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü         
00:29
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 09:55:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdamar Adası'nda kitap okuma etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei