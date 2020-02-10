Akdeniz Belediyespor göz dolduruyor - Son Dakika
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Akdeniz Belediyespor göz dolduruyor

6 saat önce

Akdeniz Belediyespor Futbol Kulübü'nün farklı liglerinde mücadele eden sporcuları, elde ettikleri başarı grafiğiyle göz dolduruyor.

Akdeniz Belediyespor göz dolduruyor, System.String[]

Akdeniz Belediye spor Futbol Kulübü'nün farklı liglerinde mücadele eden sporcuları, elde ettikleri başarı grafiğiyle göz dolduruyor. Kulüp oyuncuları, katıldıkları liglerde çıktıkları maçlarda yenilmezlik serisini 14'e çıkardı.


Akdeniz Belediyespor, Erdemli Belediyespor ile kendi evinde yaptığı maçta 1-1 berabere kalarak ligdeki puan farkını korudu. Öte yandan Akdeniz Belediyespor A Takımı Homurlu Spor'u 4-1, U-17 Takımı Cam Spor'u 4-1, U-15 Takımı Yenişehir İdman Yurdu'nu 5-2, U-16 Takımı ise Tarsus Belediye Sporu 7-0'lık bir skorla geçti.


Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yer aldıkları tüm liglerde başarı elde eden Akdenizli futbolcuları, kulüp yöneticilerini ve teknik heyeti tebrik etti. "Mücadele verilen liglerde dereceye girmek önemlidir. Ancak yarışın sonuna kadar centilmence mücadele etmek çok daha önemli" diyen Gültak, "Katıldıkları tüm liglerde yarışın sonuna dek kararlılıkla mücadele eden, kulübümüzün başarı grafiğini yükselten tüm futbolcularımızı, yöneticilerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.


"Sporcularımıza her türlü desteği sunuyoruz"


Spor yapmanın, beden ve ruh sağlığının korunmasında önemli olduğunu kaydeden Gültak, "Gençlerimizin sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi hedefiyle, spora ve sporcularımıza tesis ve malzeme gibi her türlü desteğimiz sürecek. Amatör sporun ve sporcularımızın desteklenmesi, belediyelerin temel görevidir. Bu anlamda, belediyemizin gücü ve imkanları ölçüsünde, bir yandan Akdeniz Belediyespor Kulübümüzü güçlendirirken, diğer yandan kentimizde mücadele veren diğer amatör spor kulüplerimize de her anlamda destek vermeye, sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


"Akdeniz, sporda da öncü olacak"


Gültak, " Mersin'in kalbi Akdeniz ilçemize 25 adet yeni basketbol sahası, 13 adet yeni halı saha, 3 adet yeni sentetik çim saha, Yılmaz Güney Spor Kompleksi yapılarak içerisine yeni yarı olimpik havuz, gençlik merkezi ile sosyal tesislerin yapım çalışmalarına çok yakın bir zaman içinde başlayacağız. Huzur, barış ve kardeşliğin sembolü olan Akdeniz, sporda da öncü bir ilçemiz olacak" ifadelerini kullandı.


Sözlerini, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi, sokağın oluşturduğu risklerden uzaklaştırmak, onlara daha güzel bir hayat ve gelecek sunmak adına spora teşvik ediyoruz" şeklinde sürdüren Gültak, "Bir yandan Akdeniz ilçemizde bulunan spor tesislerimizi yenilerken, halkımıza yeni tesisler kazandırmak için de çalışıyoruz. Spora ve sporcuya her zaman değer veriyor, imkanlarımızı onlar için seferber ediyoruz. Mersinli vatandaşlarımızı da sağlıklı yaşam için spor yapmaya davet ediyorum" dedi. - MERSİN

Akdeniz, Erdemli, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:05 Kaynak: İHA
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