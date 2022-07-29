Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun tedavisi sürüyor

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Bursa'da çöp evde bulunan ve tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Çete, yaptığı açıklamada, 9 yaşındaki C.M.A'nın tedavisini titizlikle sürdürdüklerini belirtti.

Çocuğun kontrollü şekilde beslenmesine devam edildiğine dikkati çeken Çete, çocuğun, tekerlekli sandalye ile hastaneye geldiğini ancak desteksiz olarak tek başına kısa da olsa yürüyüşler yaptığını kaydetti.

Çocuğun her geçen gün az da olsa kilo almaya devam ettiğini aktaran Çete, "Hastaneye geldiğinden bu yana kilosu 500 gram arttı. Beslenme yetersizliği nedeniyle bozulan kan değerleri de düzeldi. Ciddi kas kaybı var. Kaslarının gelişmesine ilişkin de tedavisi sürüyor." dedi.

Olay

Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.

Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki C.M.A'yı baygın halde bulmuştu.

Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra C.M.A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. C.M.A, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.