Akhisarspor final kapısını araladı

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinde 3 kez yenik duruma düştüğü Fatih Karagümrük deplasmanından 3-3'lük beraberlikle ayrılan Akhisarspor, final kapısını ardına kadar araladı. Rakibi karşısında 84'üncü dakikada Erhan'la 2-2'yi bulduktan sonra 87'nci dakikada kalesinde gördüğü golle sarsılan Akhisar, pes etmeyip 90+4'te Uğur Arslan'ın ağları sarsmasıyla müthiş avantajı cebine koydu. Yeşil-siyahlı ekip pazar günü evinde oynayacağı rövanşta her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1, 2-2'lik beraberlikte adını finale yazdıracak. Akhisar'ın finale çıkması durumunda 30 Temmuz'da Süper Lig'e dönüş için tarafsız sahada karşılaşacağı muhtemel rakipleri Bursaspor ve Adana Demirspor, ilk maçta 0-0'la yenişemedi.

Akhisarspor'da koronavirüs pandemisi arasından sonra ligdeki 6 maçta hiç gol atamayan Erhan, Karagümrük ağlarını kritik golle sarsıp toplamda 9 gole ulaşırken son haftaların formda ismi Bertuğ da yarı finali boş geçmedi. Maçın ilk yarısında rakibinin darbesiyle burnu kırılan Vrsajevic, rövanşta görev alamayacak. Son olarak Göztepe'ye 2017'de Play-Off'ta final oynatıp Süper Lig'e çıkaran, 3 yıl sonra yeniden Süper Lig kapısına dayanan Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, avantajın kendilerinde olduğunu söyledi. Vural, "Play-Off'ta dışarıda atılan bir gol 2 gol değerinde. Biz şu an 6-3 öndeyiz, her türlü beraberlikte bizim tur atlamamız mümkün. Final için çok stratejik bir maç oynayacağız" dedi.