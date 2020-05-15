Akif Emre röportajı 17 yıl sonra ilk kez "Muhit"te yayımlandı - Son Dakika

Akif Emre röportajı 17 yıl sonra ilk kez "Muhit"te yayımlandı

Ocak ayında yayın hayatına başlayan edebiyat ve fikir dergisi "Muhit", bu ayki sayısında yazar Akif Emre'nin gazeteciğini ve düşünce dünyasını dosya olarak ele aldı.

Akif Emre röportajı 17 yıl sonra ilk kez

Ocak ayında yayın hayatına başlayan edebiyat ve fikir dergisi "Muhit", bu ayki sayısında yazar Akif Emre'nin gazeteciğini ve düşünce dünyasını dosya olarak ele aldı.

Çalışmalarına yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden, şair ve yazar İbrahim Tenekeci yönetimindeki dergi, geçen ay "Vefa Özel Sayısı"yla okuyucu karşısına çıkmıştı.

Soner Karakuş'un editörlüğünü üstlendiği dergi, bu ay ise 2017'de vefat eden Akif Emre'yi sayfalarına taşıdı.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Tenekeci sunuş yazısında şu açıklamayı okurla paylaşıyor:

"Az sayıda kişi, asıl vatanımızdan hayli uzaktaki bu gurbet hayatını anlamlı kılmaya yönelik birtakım arayışlar içine girmiştir ve halihazırda girmektedir." Bizim için rahmetli Akif Emre, işte bu insanlardan biri idi. Sözünü söyler, işini yapar ve kenara çekilirdi. Sesinin yankısının peşine düşmezdi. Duruş sahibiydi. Tek ölçüsü, hakikati dile getirmekti."

Ömer Lekesiz'in "Akif Emre: Mühürlenmiş Zamanda Zamansız Bir Yolcu" başlıklı yazısıyla başlayan dosyada, "Akif Emre'ye göre muhacir ve muhaceret, gelinen yerin bir İslam yurdu olmasıyla alakalıdır." ifadelerini kullanan Alev Erkilet, Akif Emre'nin yazılarındaki göçmen portrelerine değindi.

Mustafa Kirenci, "Yapıcı Bir Ruh" başlıklı makalesinde "Akif Emre, derinliğini ve içindeki ateşin hararetini daima koruyarak söylemesi gerekenleri söyledi." yorumunu yaptı.

"Akif Emre: Başka Bir Ufuk Açabilmek" başlıklı bir deneme kaleme alan Cemal Şakar da Emre'nin şahsiyetinden hareketle yazısında "İnsanın kendi yolunu açması, sorularının peşinde koşması anlamına gelir." tespitinde bulundu.

Dosyada aynı zamanda Dursun Çiçek'in "Akif Emre: Bir Yol Hikayesi" başlıklı anısının yanı sıra Köksal Alver'in "Yürürken", Hüseyin Su'nun "Akif Emre'de İslamcılık Düşüncesi" yazıları okuyucunun beğenisine sunulunuyor.

Yazar Saadettin Acar'ın, 2003'te Marmara FM'deki "Kalanlar" programına konuk olan Akif Emre ile gerçekleştirdiği söyleşi de dosya kapsamında ilk kez "Muhit" dergisinde yayımlanıyor.

"İslam medeniyeti bütün evrensel iddiaları itibarıyla canlılığını koruyor"

İnsanlığın ürettiği değerleri Batılı bir okumaya tabi tutmanın yanlış olduğunu kaydeden Emre söyleşide, "İnsanlık tarihini, oluşumunu ve insanlığın ürettiği tüm artı değerleri; kültür, sanat, edebiyat ne varsa bunların tümünü, modern Batı medeniyetinin verileri olarak okumak, Batılı bir okumadır. Bu, Batı'dan bakarak Doğu'yu okumadır. Buna oryantalizm de denebilir. Aslında kendi kendimize de bir oryantalizme düşüyoruz. Şunu kabul etmek lazım: Modernite insanlık tarihi içinde bir parantez. Bu parantez çok kısa bir zaman sonra kapanabilir de. Bunu bilemiyoruz. Bütün bir insanlık tarihini modernliğin serüveni ve serencamı üzerinden okumak kadar yanlış bir şey yok. Ayrıca modernliği Batı toplumunu ve uygarlığını esas alarak düz bir çizgi üzerinden gelişmeci bir tarih okumasıyla ele alamayız. Bu da ayrı bir hata. Kendi kendimize oryantalistlik yapmış oluruz. İnsanlığın üretebileceği tek şey Batı medeniyeti olmadığı gibi en son ulaşabileceği nokta da modernite değildir." tespitini paylaşıyor.

İslam medeniyetinin canlılığını koruduğunu vurgulayan Akif Emre, şu değerlendirmeyi yapıyor:

"İslam medeniyeti beşeri dinamikleri ve bütün evrensel iddiaları itibariyle canlılığını koruyor. Fakat bunu uygulamaya geçirme noktasında Müslümanların üzerine bir ölü toprağı serilmiş durumda. Burada karıştırılan bir durum var: Müslümanların perişan durumuna bakıp İslam medeniyetinin de ölmüş olduğu var sayılıyor. Evet, İslam medeniyeti 1400 yıl içinde gerçekten çok kritik dönemlerden geçti. Moğol istilalarını, Haçlı Seferleri'ni gördü. Ama Osmanlı'nın çöküşüyle birlikte gelen o siyasi kolonilerin varlıklarının ortadan kalkması gibi çok kaotik ortamlarda bile İslam medeniyeti yeniden hamle yapmayı başararak varlık ortamına çıkma potansiyelini her zaman göstermiştir. Bu durum İslam medeniyetinin sahih kaynaklarıyla alakalı bir durumdur. Bu, var oluşunu meşru ve gerekli kılan şartlarla alakalı bir şeydir. Bu sebeple içinde yaşadığımız durum ne kadar karamsar olursa olsun İslam medeniyeti her zaman bir hayat va'detmektir. Öncelikle bu ayrımı yapmak lazım."

Derginin son sayısında ayrıca Erol Yılmaz'ın "Koronavirüs Günlerinde Bilginin Hayati Değeri" ve Kemal Sayar'ın "Neyi Değiştiriyor Üzüntümüz?" başlıklı yazısı ile usta çizer Hasan Aycın'ın çizimleri yer alıyor.

Aralarında Hüseyin Atlansoy, Said Yavuz, Turan Koç, Mehmet Narlı, Mustafa Ruhi Şirin, Arif Ay, Emel Özkan, Mustafa Akar ve İbrahim Tenekeci'nin bulunduğu birçok şairin eserleriyle okurların karşısına çıktığı derginin öykü sayfalarında Gökhan Özcan'ın "Muhayyel Doğan'ın Mütemadiyen Ölümü", Hasanali Yıldırım'ın "Palyaço", Kamil Yeşil'in "Sekerat", Selma Aksoy Türköz'ün "Gökkuşağı", Suavi Kemal Yazgıç'ın "Seyirci" ve Selime Kahraman'ın "Karın Büyüsü" isimli öyküleri bulunuyor.

Mustafa Özel "Bir Müslüman Şehir Olarak İzmir", Hüsrev Hatemi "Süleyman Paşazade Sami Bey", Enes Talha Tüfekçi "Sanal Özgürlük ile Gönüllü Kölelik Arasında", Mahmut Coşkun "Sanat, Slogan ve Kimlik", Leyla İpekçi "İçimizdeki Sırat, Ahmet Edip Başaran "Her Sabah Bir Başka Yüzle", Mehmet Aycı "Kedinin Tanpınar Bakışı" ve Sadık Koç da "Münacat" başlıklı yazılarıyla derginin mayıs sayısında okurlarla buluşuyor.

Akif Emre, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 04:16 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akif Emre röportajı 17 yıl sonra ilk kez 'Muhit'te yayımlandı - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek         
22:42
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor         
22:35
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim         
22:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti         
22:06
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım         
22:03
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti         
21:27
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi         
20:04
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak? 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?         
19:59
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı         
19:42
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi         
19:35
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı         
19:32
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı         
19:31
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe         
19:30
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur         
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi         
19:02
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu         
18:56
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı         
18:50
3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde 3 kişinin ızgara yapıp yedikleri balon balığı çıktı, bir kişi ölüm döşeğinde         
18:42
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor         
18:34
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi         
18:25
Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi Nazik siparişiyle tanınan Burhan Amca, ayrıldığı eşiyle 30 yıl sonra yeniden evlendi         
18:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 22:47:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akif Emre röportajı 17 yıl sonra ilk kez "Muhit"te yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]