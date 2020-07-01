Akkuyu NGS birinci güç ünitesinin ikinci katmanının iç kaplama montajı tamamlandı - Son Dakika

Akkuyu NGS birinci güç ünitesinin ikinci katmanının iç kaplama montajı tamamlandı

MERSİN (İHA) – Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) birinci güç ünitesi reaktör binasının iç koruma kaplamasının ikinci katının montajı tamamlandı.

MERSİN (İHA) – Mersin'de inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralinin (NGS) birinci güç ünitesi reaktör binasının iç koruma kaplamasının ikinci katının montajı tamamlandı. İç kaplama, güç ünitesinde radyoaktif maddelerin çevreye yayılmasını önleyen güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor.

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Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı, NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İkinci kat iç kaplamanın montajıyla ilk güç ünitesinin inşaatının tamamlanmasına bir adım daha yaklaştık. Reaktör binasının en büyük yapısal elemanlarından biri olan ikinci katmanının iç kaplamasının kaldırılması ve montajının başarıyla tamamlanması, bizim için son derece önemli bir olay. Bir sonraki aşamada, monte edilen yapının demir donatı işleri tamamlanacak, üzerine kalıp yerleştirilerek beton dökülecek" dedi.


Monte edilen yapının ağırlığı 411 ton


Dünyanın en güçlü paletli vinçlerinden biri olan Liebherr LR 13000 ile yürütülen montaj işlerinin ardından, reaktör binasının yüksekliği 12 metre artarak 4,95 metreden 16,95 metreye çıktı. Monte edilen yapının toplam ağırlığı 411 tona, çapı ise 20 metreden fazlaya ulaşıyor. İç kaplama toplamda üç katmandan ve kubbeden oluşacak. İç kaplamanın montajı tamamlanır tamamlanmaz sızdırmazlık açısından test edilecek.


Reaktör binası iç kaplamasının yanı sıra +3 nesil VVER-1200 olan yenilikçi Rus güç ünitelerinin tasarımında dış kaplama da öngörülüyor. Dış kaplamanın amacı; reaktör, buhar jeneratörü ve diğer ekipmanları olağanüstü dış etkilerden korumak.


Reaktör binasının koruyucu çift kaplaması, Akkuyu NGS Projesine esas oluşturan VVER-1200 reaktörlü yenilikçi Rus tasarımı reaktörlerin ayırıcı özelliği olarak öne çıkıyor. Koruyucu kaplamanın bu tasarımı büyük bir güvenilirlik sağlarken, nükleer santrallerin güvenliğinin artırılmasında da yeni bir adım oluşturuyor. VVER-1200 reaktörleriyle donatılmış Rus tasarımı güç üniteleri sadece Türkiye'de değil, Beyaz Rusya, Çin, Mısır gibi diğer ülkelerde de kuruluyor. VVER-1200 reaktörü olan üç güç ünitesi Rusya'da başarılı bir şekilde işletiliyor.


Öte yandan, Akkuyu NGS'nin üç güç ünitesinin inşaat ve montaj işleri eş zamanlı olarak yürütülüyor. Birinci ünite türbin adasının temelinin beton dökümü tamamlandı ve kor tutucu monte edildi. İkinci ünitede reaktör binasının ve türbin adasının temellerine beton dökümü işleri tamamlanıyor. Üçüncü ünitenin inşaat alanında nükleer ada tesislerinin inşası için temel çukurunun hazırlık işleri kapsamında delme ve kontrollü patlatma çalışmaları planlı bir şekilde yürütülüyor. - MERSİN

Mersin, Akkuyu, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS birinci güç ünitesinin ikinci katmanının iç kaplama montajı tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

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