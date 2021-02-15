AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı - Son Dakika

AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı

15.02.2021 10:56
AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı, System.String[]

İstanbul'u hafta sonu etkisi altına alan kar yağışıyla ilgili bir açıklama da AKOM'dan geldi. Açıklanan verilere göre yoğun ve etkili kar yağışı sonucunda kentin yüksek ve kırsal bölgelerinde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaşırken, yağışlı havanın çarşamba gününe kadar devam etmesi, ardından bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

AKOM İstanbul'da kar yağışıyla ilgili verilerini paylaştı. AKOM'un verilerine göre, kar yağışı neticesinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı. Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer'de 10-20 santim Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye'de 15-25 santim Zekeriyaköy, Tuzla Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy Hadımköy, Silivri Binkılıç, Beykoz, Karlıtepe gibi yüksek yerlerde 30-50 santimetre kar kalınlıkları ölçüldü.

AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı

YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada, "Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında seyredecek" denildi.

AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı

200'DEN FAZLA AĞAÇ DEVRİLDİ

AKOM'un açıklamasının devamında şunlar kaydedildi:

"Aralarında, İBB İtfaiyesi, Yol Bakım, İBB Trafik Müdürlüğü, İSKİ, Zabıta. İGDAŞ, Beyaz Masa, Park Bahçe'nin ve paydaşlarında bulunduğu toplam 27 birim AKOM'dan gelişmeleri yakından takip ediyor. AKOM'dan paylaşılan verilere göre şu zamana kadar şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde 218 ağaç ve direk devrilmesi, 7 çatı çökmesi olayları nedeniyle 106 araç hasar gördü. İBB, kent hayatının normal seyrinde devam etmesi için tüm önlemleri aldı. İBB, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında bu yıl 1.351 araç- iş makinesi ve 7.031 personeli ile görev yapıyor. Hazır bekletilen, kar küreme ve tuzlama ekipleri, İstanbul'da 4 bin 23 km'lik sorumlu yol ağında, 434 müdahale noktasında olumsuzluklara karşı ve müdahale çalışmalarını yürütüyor. İstanbul genelinde 60 noktada kurulan BEUS'tan (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) gelen mesajlar doğrultusunda ekipler çalışmalarını yürütüyor. Ekiplerin takibi ve yönlendirilmesi araç takip sistemi üzerinden sağlanıyor. Kritik noktalara kutu tuzlar bırakıldı. Gelen veriler ışığında üstgeçitler, otobüs durakları, meydanlar, gibi kritik noktalarda da kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek. İBB Yol bakım ekibi şu zamana kadar 5 bin 252 ton tuz, 7 ton da solüsyon döktü."

VERİLERLE İBB KIŞ ÇALIŞMALARI

İBB'nin kışa hazırlık kapasitesi aşağıdaki gibi sıralandı;

· Sorumlu Yol Ağı: 4.023 km

· Personel Sayısı: 7.031

· Araç ve iş Makinesi Sayısı: 1.351

· Tuz Stoku: 260.000 ton

· Kutu Tuz (kritik noktalara): 300 adet

· Solüsyon Durumu: 64 tank (1.290 ton kapasite, saatte 25 ton üretim)

· Traktör Sayısı (köy yolları için): 147

· Vinç - Kurtarıcı Sayısı: 13

· Metrobüs Güzergâhı : 110 km (33 iş makinesi)

· Buzlanma Erken Uyarı Sistemi : 60 istasyon

AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı
AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ümraniye, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKOM'dan İstanbul için yağış açıklaması: Kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaştı - Son Dakika


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