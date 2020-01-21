Aksaray Belediyesi toplu ulaşıma yeni hatlar belirledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aksaray Belediyesi toplu ulaşıma yeni hatlar belirledi - Son Dakika

Aksaray Belediyesi toplu ulaşıma yeni hatlar belirledi

17 dakika önce

Aksaray Belediyesi, Konya yolu üzerinde inşaatı devam eden T tipi Kapalı ve Açık Cezaevlerine ulaşımı sağlamak üzere yeni otobüs güzergah hatlarını belirlediğini duyurdu.

Aksaray Belediyesi toplu ulaşıma yeni hatlar belirledi, System.String[]

Aksaray Belediyesi, Konya yolu üzerinde inşaatı devam eden T tipi Kapalı ve Açık Cezaevlerine ulaşımı sağlamak üzere yeni otobüs güzergah hatlarını belirlediğini duyurdu.


Belediye Başkanı Evren Dinçer, toplu ulaşımda kaliteyi ve vatandaş memnuniyetini artırmak için birçok yenilikçi çalışmaya imza atıyor. Başkan Dinçer'in ulaşılabilir kent hedefiyle yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda şehir içi toplu taşımaya yeni güzergahlar ekleniyor. Vatandaşların toplu taşımadan daha fazla istifade etmesini sağlanıyor. Daha önce vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirerek Organize Sanayi Bölgesine (OSB) özel halk otobüs seferleri başlatan Başkan Dinçer, yine vatandaşların isteği üzerine kapalı ve açık cezaevleri güzergahını toplu ulaşıma dahil etti. Cezaevlerine yeni güzergahtan hareket edecek seferlerin bugün itibarıyla başladığını duyuran Belediye Başkanı Evren Dinçer, "Vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için günün her saatinde çalışıyoruz. Bunun için toplu ulaşım ağımızı genişletiyoruz. Yeni güzergah hatları belirlediğimiz gibi ihtiyaç duyulan noktalara ise ek seferler düzenliyoruz. İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunabilmek için projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz" dedi.


Yeni cezaevi otobüs hatlarına otobüs seferleri sabah 08.30 ile 09.30 saatlerinde iki sefer olarak başlayacak. İlk hareket noktası Piri Mehmet Paşa kavşağı ilerisinde yer alan duraktan başlayacak. Ardından Gündoğdu Caddesi, Kömürcü Mehmet Baysal İşhanı karşısı, Dere Mahallesi, Küçük Bölcek Köprüsü, Ebulfeyz Elçibey Caddesi (Adese- Adliye Önü), Makas Kavşağı, Terminal Alt Yolu, Konya Caddesi, Karasu Kavşağı, Konya Caddesi, Ticaret Borsası Kavşağı, Açık ve Kapalı Cezaevleri şeklinde olacak. Geri dönüşler ise Konya Caddesi, Karasu Kavşağı, Terminal yan yol, Makas Kavşağı, Ebulfeyz Elçibey Caddesi, Kurşunlu Cami önü, Eski Sanayi Caddesi ve Piri Mehmet Paşa Kavşağı ilerisinde yer alan durakta son bulacak. - AKSARAY

Evren Dinçer, Aksaray, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:17 Kaynak: İHA
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