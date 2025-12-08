600 bin liralık altın hırsızlığı komşu ilde son buldu! Biri öldü, diğeri tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

600 bin liralık altın hırsızlığı komşu ilde son buldu! Biri öldü, diğeri tutuklandı

Haberin Videosunu İzleyin
600 bin liralık altın hırsızlığı komşu ilde son buldu! Biri öldü, diğeri tutuklandı
08.12.2025 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
600 bin liralık altın hırsızlığı komşu ilde son buldu! Biri öldü, diğeri tutuklandı
Haber Videosu

Aksaray'da bir evden 600 bin liralık ziynet eşyası çalıp kaçan iki hırsız, Konya'nın Karapınar ilçesinde kaza yaptı. Şahıslardan biri olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan ziynet eşyaları ise bulunamadı.

Aksaray'da geçtiğimiz ay Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir eve girerek 600 bin liralık ziynet eşyasını çalan S.K. (38) ve G.B. (35) isimli şahıslar, ardından Fatih Mahallesi'nde bir aracı da çalarak kayıplara karıştı.

TRAFİK KAZASIYLA ORTAYA ÇIKTI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili tahkikat başlatıldı. Tahkikat çerçevesinde çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Bir süre sonra şahısların Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik kazası geçirdiğini belirleyen polis, G.B. isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini, S.K.'nın da hastanede tedavi altında olduğunu belirledi.

CEZAEVİNİ BOYLADI

Hastanedeki tedavisinin ardından S.K. adli mercilere sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan ziynet eşyaları ise bulunamadı.

Kaynak: İHA

Karapınar, Hırsızlık, Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, trafik, Konya, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 600 bin liralık altın hırsızlığı komşu ilde son buldu! Biri öldü, diğeri tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sa198542 Sa198542:
    yahu ne dudak uçuklatan admin! alt tarafı 600 bin, çok büyük para değil 2 1 Yanıtla
    Mert kursun Mert kursun :
    şimdi sen ev geçindiriyorsan çoluk çocuk derken senin için olagan bir para ama hırsız 1 ay gazinoda günlük 20 binle vur patlasın çal oynasın hırsıza iyi para 0 0
  • Mert kursun Mert kursun :
    birisi yiyemeden mefta digeri 2 aya kalmaz çıkar yer çatır çatır susma hakkı her türlü hakları var bir tek bizim yok 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde yapay zeka dönemi Her şey artık bir tık uzakta olacak Gayrimenkulde yapay zeka dönemi! Her şey artık bir tık uzakta olacak
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması
Anadolu tarihi değiştirecek keşif Dağda gezerken binlerce yıllık hazine buldu Anadolu tarihi değiştirecek keşif! Dağda gezerken binlerce yıllık hazine buldu
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Lincoln Henrique’nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi
Tuzla’da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı Tuzla'da araç ve motosiklet buluşmalarına 1 milyon 146 bin TL ceza yazıldı
MHP’li Feti Yıldız: “Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez“ MHP'li Feti Yıldız: "Ölümcül hastalığı olanlar cezaevinde tedavi edilemez"
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı 41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

18:56
Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11’leri belli oldu
Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri belli oldu
18:51
Galatasaray gözünü eski yıldızı Gedson Fernandes’e dikti
Galatasaray gözünü eski yıldızı Gedson Fernandes'e dikti
18:44
İşte 1 senede Türkiye’den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte 1 senede Türkiye'den ülkesine dönen Suriyeli sayısı
18:02
Sergen Yalçın talimat verdi: Milli yıldızı geri istiyor
Sergen Yalçın talimat verdi: Milli yıldızı geri istiyor
17:39
Japonya’da 7.6 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.6 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
17:07
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi
16:39
Yunanistan’ın Girit Adası’nda çiftçiler havalimanını basıp polisle çatıştı
Yunanistan'ın Girit Adası'nda çiftçiler havalimanını basıp polisle çatıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 19:25:48. #7.12#
SON DAKİKA: 600 bin liralık altın hırsızlığı komşu ilde son buldu! Biri öldü, diğeri tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.