Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısı 1,5 milyona çıkacak

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da, 1 milyon olan küçükbaş hayvan sayısını 1,5 milyona çıkartmak amacıyla başlatılan "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" projesine başvuran üreticiler, küçükbaş hayvanlarını almaya başladı.

Aksaray'da küçükbaş hayvancılığı geliştirmek, köyden kente göçü engellemek, kırsalda gelir kaynaklarını artırmak, çiftçiyi doğduğu yerde doyurmak ve 1 milyon olan küçükbaş hayvan sayısını 1,5 milyona çıkartmak amacıyla geçtiğimiz ay Aksaray Valiliği ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalandı. "Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var" isimli proje kapsamında üreticilere sıfır faizli, ipoteksiz, ilk yıl ödemesiz, 7 yıl vadeli 100 bin liraya kadar kredi desteği sağlandı. 5 yıl sürecek olan projeye binden fazla üretici başvuru yaparken, ilk başvuruyu yapan 10 üreticiye 1 milyon TL'nin üzerinde kredi verildi. Krediyi alan 10 üretici toplam 683 küçükbaş hayvan aldı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk hayvanları alan üreticilerin mandıralarında incelemelerde bulundu.

"Küçükbaş hayvan sayısını 1,5 milyona çıkartmaya çalışıyoruz"

Hem üreticilerle görüşen, hem de mandıraları gezen Vali Aydoğdu, 5 yıl sürecek "Köyümde yaşamak için birçok nedenim var" isimli proje kapsamında Aksaray'ın 1 milyon olan küçükbaş hayvan sayısını 1,5 milyona çıkartmayı hedeflediklerini belirterek, "Köyümde yaşamak için birçok nedenim var' diye bir proje başlattık. Bu proje kapsamında Aksaray'da bin 5 kişi bu projeye müracaat etti. Projenin ana hedefi şuydu. Aksaray'ımızda küçükbaş hayvan sayısı 1 milyon idi. Bunu 1,5 milyona çıkartmaya çalışıyoruz. Karacaören köyümüzde bu projeden ilk yararlanan çiftçimizle birlikteyiz. Gördüğünüz gibi koyunlarımız burada. İnşallah yılsonuna kadar bunu Aksaray'ın her tarafında beraber geliştirip güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bakarım Valim ayıp ediyorsun"

Projeden yaralanan Aslı Uygur (56), "Allah razı olsun. Memnunuz. Önceden vardı koyunum. Şimdi de verdiler. Allah razı olsun valimizden, herkesten. Devletimiz olmazsa ayakta duramayız. Güçlendik, daha çoğalttık, iyi oldu" dedi. Vali Aydoğdu'nun, "Bunlara iyi bakman lazım" demesi üzerine Aslı Uygur, "Bakarım Valim, ayıp ediyorsun, ben bakarım" diye cevap verdi. 31 Aralık'a kadar ilk etap başvuruları sürecek olan projenin 2021 yılında da 2. etaba geçilecek. - AKSARAY