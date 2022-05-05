Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

05.05.2022 15:06

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

Fatih Mahallesi'nde kuzeniyle sulama kanalı yakınında oynayan Mehmet Kav (7), dengesini kaybederek kanala düştü.

Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı Kav, kısa süre sonra suda kayboldu.

Olayı gören vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Kav, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kav, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan Kav ve ailesinin Afyonkarahisar'da yaşadığı, babaannesinin cenaze töreni için Aksaray'a geldiği öğrenildi.

Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

YORUMLAR
500
Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi Sağanak yağışla düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı Sağanak yağışla düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı

Sulama Kanalı, Aksaray, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika


Son Dakika
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
15:28 19 yaşındaki Asiye'yi başından vurarak öldüren katil zanlısı yakalandı
15:28 Türk gemi kaptanının mucizevi kurtuluşu! 2 buçuk gün sonra bulundu
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Alım gücünü dengelemek için eşel mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 16:05:52. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement