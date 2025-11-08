Aksaray'da Yaya Kazası - Son Dakika
Aksaray'da Yaya Kazası

08.11.2025 23:22
Kamyonetin çarptığı yaya kadın, acısına rağmen annesine haber verilmemesini istedi.

Aksaray'da bir kamyonetin çarptığı 23 yaşındaki Medine D., hastaneye kaldırılmadan önce yarasını unutarak arkadaşına 'Annemlere bir şey söyleme' dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAMYONET, GENÇ KADINA ÇARPTI

Kaza, Paşacık Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağı istikametine seyreden Halil K. (30) idaresindeki 34 FM 1871 plakalı Volkswagen marka kamyonet, caddenin karşısına geçmek isteyen Medine D.'ye (23) çarptı. Genç kadın aldığı darbeyle yola savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

"ANNEME BİR ŞEY SÖYLEME"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yolda yatan kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bacaklarından aldığı darbeyle acılar içinde kıvranan genç kadın, acısını unutup elini tuttuğu arkadaşına, "Cansu annemlere bir şey söyleme" dedi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

