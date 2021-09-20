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Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehrindeki mezarlar ilgi görüyor - Son Dakika

Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehrindeki mezarlar ilgi görüyor

20.09.2021 11:58
Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehrindeki mezarlar ilgi görüyor, System.String[]

Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde yer alan Aziz Mercurius yer altı şehrindeki 35 mezar ve Aziz Mercurius'un eşine ait olduğu tespit edilen kafatası, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Saratlı beldesinde yer alan Aziz Mercurius yer altı şehrindeki 35 mezar ve Aziz Mercurius'un eşine ait olduğu tespit edilen kafatası, ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Kapadokya bölgesinde Hristiyanlığın yasak olduğu milattan sonra 250'li yıllarda sığınak olarak kullanılan yer altı şehrinde, 2011'de başlanan kazı çalışmaları 2016'da 3 katının temizlenmesiyle sona erdi.

Roma döneminde generalken yasak din Hristiyanlığı kabul eden Mercurius, Kapadokya bölgesine sürgün edildikten sonra yer altı şehrinde saklandı. Hristiyanlığı yaymaya devam eden Mercurius ve ailesi Romalı askerlerce katledilip yer altı şehrindeki kiliseye gömüldü. Mercurius'un kafatası ise Mısır'ın başkenti Kahire'ye götürüldü.

Aksaray Müzesi Müdürü Yusuf Altın, AA muhabirine, mezarların ve kafatasının yerli ve yabancı tatilciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Hristiyanlığın ilk dönemlerinde yer altı şehrinin saklanma amaçlı kullanıldığını belirten Altın, şöyle konuştu:

"Aziz Mercurius yer altı şehrini diğer yer altı şehirlerinden ayıran en önemli özellik; içerisinde kilise ve mezarlarının olmasıdır. Kilisenin en önemli özelliği de ismini aldığı Romalı generalin ve ailesinin buraya gömülmesidir. 50'li yaşlarında resmi din olmayan Hristiyanlığı kabul eden Aziz Mercurius, Kapadokya bölgesine sürgün ediliyor. Sürgüne gönderilen Aziz Mercurius Hristiyanlığı yaymaya devam edince Romalı askerler buraya gelerek ailesiyle birlikte Mercurius'u katlediyor. Buradaki mezarlara gömülüyor. Yapılan kazı çalışmalarında bir mezarın içerisinde üst üste iki kişiye ait iskeletler bulduk. İskeletlerden kadının kafatası dururken, erkeğin kafatası yoktu. Tarihi kaynaklarda Mercurius'un kafasının Kahire'ye götürüldüğü bildiriliyor. Yapılan çalışmalarda Aziz Mercurius ve ailesinin bu mezarlarda yattığını tespit ettik. Turistlerimiz bu mezarların nasıl yapıldığını merak ediyor."

Rus turist Natali Zakharova ise ailesiyle birlikte Antalya'ya geldiklerini, kültür turizmi kapsamında Kapadokya bölgesini ziyaret ettiklerini söyledi.

Dünyanın bir çok bölgesini gezdiğini, Türkiye'nin çok güzel bir yer olduğunu anlatan Zakharova, "Yer altı şehri beni büyüledi, mistik bir dokusu var. Mezarları ve kafatasını görünce çok şaşırdık. Günümüzden asırlar önce buradaki insanların bulunduğu yerde bulunmak çok ilgimizi çekti. Kafatası bizleri çok şaşırttı." diye konuştu.

Rus turist Marina Katırbolava da Kapadokya'ya balon turu yapmak için geldiklerini ifade etti.

Türkiye'nin tarihi ve kültürel yerlerini çok beğendiğini vurgulayan Katırbolava, "Türkiye'nin zengin tarihi bizleri çok şaşırtıyor. Mezarların içerisindeki kafatası ilgimi çekti. Çok garip bir hisse kapıldım." ifadesini kullandı.

Antakya'dan ailesiyle birlikte yer altı şehrine gelen Hikmet Tan ise yer altı şehrini ziyaret ettiğini, hemen girişteki irili ufaklı mezarların dikkatini çektiğini anlattı.

Kafatasını merak ettiğini ve oldukça ilgisini çektiğini belirten Tan, çok ilginç şeyler gördüğünü vurgulayarak, herkese burayı görmelerini tavsiye etti.

Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehrindeki mezarlar ilgi görüyor
Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehrindeki mezarlar ilgi görüyor
Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehrindeki mezarlar ilgi görüyor
Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehrindeki mezarlar ilgi görüyor
Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehrindeki mezarlar ilgi görüyor

Kapadokya, Aksaray, Saratlı, Kahire, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehrindeki mezarlar ilgi görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aksaray'daki Aziz Mercurius yer altı şehrindeki mezarlar ilgi görüyor - Son Dakika
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