Aksaray İzmir için tek yürek oldu - Son Dakika

- Aksaray İzmir için tek yürek oldu

AKSARAY - İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Aksaraylılar Valilik ve Belediyenin başlattığı kampanya çerçevesinde tek yürek oldu.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye İzmir halkına tek bir vücut halinde destek olmaya çalışırken Aksaray'da da Valilik ve Belediye tarafından yardım kampanyası başlatıldı. Depremin hemen ardından başlatılan kampanya çerçevesinde Aksaraylılar da çeşitli ihtiyaç malzemelerini yardım toplama noktalarına getirdi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi olarak depremin hemen ardından yardım kampanyası başlattıklarını belirterek, "İzmir'de 6.6 şiddetinde bir deprem oldu. Bütün Türkiye'yi üzüntüye gark etti bu deprem. Hepimiz üzüldük, yardıma gidebilenler gitti, gidemeyenler de dualarıyla, kalpleriyle İzmirli vatandaşlarımızın yanında oldu. Biz hemen depremden sonra Aksaray genelinde Aksaray Belediyesi ile birlikte bir yardım kampanyası başlattık. Biliyorsunuz AFAD'ın bize gönderdiği standart yardım paketi ve kullanılmamış battaniye istiyor İzmir. Çünkü hava gittikçe soğuyor. Orada ciddi anlamda battaniye ve gıdaya ihtiyaç var. Şu anda Aksaray 2 bin tane battaniyeyi tedarik etti. Standart gıda paketlerimiz de akşama kadar bizim depomuza gelecek. Oradan da inşallah biz tırlara yükleyerek İzmir'e göndereceğiz. Bu anlamda tüm Aksaraylı hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız bu yardım kampanyasına çok ciddi anlamda rağbet gösterdi, bütün sivil toplum örgütleri, iş adamları, oda başkanları... İnşallah Aksaray böyle zor günlerde tek yürek olarak İzmir'in yanında olduğunu herkese gösterecek. Bizim milletimizin, necip milletimizin gerçekten genetik yapısında olan bir durum bence. Başka bir millette çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Zor zamanda birbirimize kenetlenerek birbirimizin acılarını paylaşarak bu zor süreçleri hep birlikte aşacağız. Cenabı Allah devletimizi, milletimizi daha büyük afetlerden, belalardan, musibetlerden muhafaza etsin" dedi.

Yardıma destekte bulunan Muammer Tunç (35), "Zamanında Malatya'nın, Elazığ'ın yaralarını sardığımız gibi şimdi de İzmir'in yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Allah'ım afetlerinden korusun. İzmirli kardeşlerimize yar ve yardımcı olsun. İnşallah bugünleri atlatacağız. Biz Türk Milleti olarak güçlü bir milletiz. Her zaman birlikteyiz, beraberiz" diye konuştu.

Bir diğer vatandaş Mehmet Çat ise, "Dar günümüzde İzmirli kardeşlerimizin yanında olmak için valiliğimizin ve belediyemizin başlattığı kampanyaya karınca kararınca yardımcı olmak istedik. Allah her zor günümüzde birbirimizin yardımcısı olsun inşallah, bugünleri bir daha göstermesin" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 5 tır yardımın bugün akşam saatlerinde İzmir'e gitmek üzere yola çıkması bekleniyor.