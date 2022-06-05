Aksaraylı Elif Yılmaz: Benim 80 Dönüm Arazim Varsa Bu Arazimi Bulana Yarısını Vereceğim

KEMAL ONUR ATALAY

Aksaray'da, pazarda karşılaştığı CHP milletvekillerine " Ankara'ya selamımı söyleyin. 'Aç yok' diyorlar. Gelsinler ben göstereyim aç insanları" diyen Elif Yılmaz, bu sözlerinin basında yer almasının ardından bazı gazeteler tarafından hedef gösterildi. "80 dönüm arazisi ve kapısında arabası var, tiyatro yapıyor" suçlamalarına maruz kalan Yılmaz, iddialara tepki gösterdi. Yılmaz, "Belediyede çalışanların altında lüks arabaları var. Benim bir kötü arabam onların gözüne batmış. Gelmişler bir de onu çekiyorlar. Ayıp bir şey, kaba konuşacağım. Benim hiç kimseden de korkum yoktur. Yine tekrarlıyorum. Benim 80 dönüm arazim varsa bu arazimi bulana yarısını vereceğim" dedi.

CHP Aksaray İl Başkanlığı'nın düzenlediği bir dizi programa katılan CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ile birlikte Perşembe Pazarı'nı ziyaret edip esnafla dertleşmişti. CHP milletvekilleriyle pazarda karşılaşan 67 yaşındaki Elif Yılmaz, "Lütfen Ankara'ya selamımı söyleyin. 'Aç yok' diyorlar. Gelsinler ben göstereyim aç insanları. Lütfen Ankara'ya milletin durumunun kötü olduğunu iletin" demişti. Elif Yılmaz bu sözlerini çarpıtarak manşetlerine taşıyan bazı gazeteler, Yılmaz'ı tiyatro yapmakla suçlamıştı. Yılmaz'ın sözlerini "CHP'nin Tiyatrosu" manşeti ile duyuran hükümete yakın medya organları, Yılmaz'ın 80 dönüm arazisi ve 2012 model arabası olduğunu iddia etmişti.

"KONUŞMAMI NİYE SORUN ETTİKLERİNİ ANLAMIYORUM"

CHP Aksaray İl Başkanı Ali Abbas Ertürk ve Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Elif Yılmaz'ı bugün evinde ziyaret etti. Basın mensuplarının da takip ettiği ziyarette konuşan Elif Yılmaz, "Benim bu konuşmamı niye bu kadar sorun ettiklerini anlamıyorum. Benim malvarlığım yok. Bir canım, bir de kocamdan emekli maaşım var. Köyde bir de arsa çıkarmışlar" dedi.

Ali Abbas Ertürk de "Siz basın mensupları da oradaydınız. Milletvekillerimizle Perşembe Pazarı'nı ziyaret ediyorduk. O esnada Elif Teyze yanımıza geldi. Gayet samimi bir şekilde, bu ülkede aynı sıkıntıyı yaşayan milyonlarca yoksul, çaresiz ve gariban vatandaşımızın sorunlarını gündeme getirdi. Sonra Elif Teyze'nin, birden olmayan malvarlıkları ortaya çıkartıldı. Normal bir devlet adamı ne yapar? Elif Teyze'nin bu seslenişini dinledikten sonra gelir, 'Sana nasıl yardımcı olabilirim' der. Bu söylediğimiz, bir devlet adamının işidir" diye konuştu.

"2012 MODEL ARABAYA LAF EDENLER ZIRHLI ARAÇLARA BİNİYOR"

Ali Abbas Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet adamı kimliğini siyasi parti rozetinin arkasına gizleyenler de ne yapar? Amaç orada iktidara destek sağlamak ve algı yaratmak ya teyzenin özel bilgilerini araştırıyorlar. Yok şu kadar tarlası varmış, yok bu kadar arabası varmış. Allah'tan korkun. Aksaraylılar Akçakent köyünü bilir. Akçakent köyünde sulu tarım yapamazsınız. Ayrıca arazilerin dekarları çok düşüktür. Ekilmez, dikilmez; satsan alan olmaz. Varsayalım böyle bir arazisi olsun. Kaç para eder? Elif Teyze'nin oğluna ait 2012 model bir arabaya laf edenler, zırhlı araçlara biniyorlar. Bir zırhlı aracın lastiği ne kadar biliyor musunuz? Bu vicdansızlar, bu Allah'tan korkmazlar, bunlar istiyor ki 'insanlar yoksulluk ve çaresizlik içerisinde yaşasın, biz yanımızdaki siyasetçiler ve iş adamları ile yandaşlarımızla, bakanlar, milletvekillerimizle yiyelim'."

"AKSARAY MİLLETVEKİLİ İNCEÖZ'ÜN MAL VARLIĞINI ARAŞTIRIN"

Yılmaz'ın bilgilerinin kanuna aykırı bir şekilde araştırıldığını ve yanlış bilgilendirme yapıldığını söyleyen Ertürk, "67 yaşındaki Anadolulu kadının malvarlığını araştıracağınıza, gücünüz yetiyorsa, bürokratsanız, bakansanız, devlet adamıysanız, Cumhurbaşkanıysanız, yüreğiniz varsa gelin, Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz'ün mal varlığını araştırın. İlknur İnceöz'ün TMSF'den aldığı fabrikaları araştırın. Kiraladığı çiftlikleri araştırın. Açtığı Volkswagen plazasını araştırın. 'Hilton Otel yapacağım' diye el koyduğu arazileri araştırın. Yüreğiniz varsa, bu kadar cesursanız bunları araştırın" diyerek yetkililere seslendi.

"BU ŞEHRİ BAŞINIZA YIKARIM"

Ertürk, "Buradan sesleniyorum, Elif Teyze doğruları söylediği için, milletin çoğunluğunun yaşadığı sıkıntıları dile getirdiği için Elif Teyze'ye sıkıntı edeceklere, üslubum değildir ama söylüyorum, bu şehri başınıza yıkarım. Sadece Elif Teyze mi 'Millet aç' diye bağırdı? Milletvekillerimizle Aksaray Ortaköy, Sarıyahşi ve Ağaçören ilçelerini gezdik. Orada da birçok vatandaş aynı Elif Teyze gibi sıkıntılarını anlattı" diyerek krizin tüm ülkenin ortak sorunu olduğunu hatırlattı.

"A HABER'DEN ŞİKAYETÇİYİM. EVİME GELDİLER. BENİM SÖYLEDİKLERİMİ ÇEKMEDİLER"

Elif Yılmaz, milletin sorunlarını dile getirdikten sonra A Haber'in kendisini ziyaret ettiğini ve haberini yaptığını belirterek, "O, A Haber'den şikayetçiyim. Evime geldiler. Benim söylediklerimi çekmediler. Kendi konuştuklarına göre çekim yapıyorlar. Ben, Aksaray Devlet Hastanesi'ni gündeme getirdim, hastaların yüzüne bakmıyorlar. Gelinimi, ultrason çektirmesi gerekirken hamile ultrasonu çekmeden hastaneden göndermişler. Torunum göz ameliyatı olacak ne randevu alabiliyoruz ne muayene olabiliyoruz" dedi.

Basın mensuplarının dürüst olması gerektiğine vurgu yapan Yılmaz, "Dürüst olsunlar. Böyle olmaz. Zararımız varsa yüzümüze söyleyin. Biz de sizlerden, büyük olarak iş bekliyoruz AŞ bekliyoruz. Güzel yaşamak bekliyoruz. Nice fakirler var, nice evine ekmek götüremeyen insanlar var. Kimin haberi var bunlardan? Belediyede çalışanların altında lüks arabaları var. Benim bir kötü arabam onların gözüne batmış. Gelmişler bir de onu çekiyorlar. Ayıp bir şey, kaba konuşacağım. Benim hiç kimseden de korkum yoktur. Yine tekrarlıyorum. Benim 80 dönüm arazim varsa bu arazimi bulana yarısını vereceğim" diye konuştu.

"DAVACI OLACAĞIMIZI BURADAN BELİRTMEK İSTERİZ"

Yılmaz, yanlı haber yapan televizyon ve gazetelere tepki göstererek, "Nerede, hangi fakir fukaranın kapısını çalıyorlar? Ben doğruları söyledim. Buyursunlar beni cezaevine atsınlar" açıklamasını yaptı. CHP İl Başkanı Ali Abbas Ertürk de kişisel bilgilerin deşifre edilmesinin bir suç olduğunu hatırlatarak, "Elif Teyze'miz talep ettiği sürece avukatlarımızla davacı olacağımızı buradan belirtmek isteriz" dedi.