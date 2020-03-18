Akseki'de 90 ünite kan toplandı - Son Dakika

Akseki'de 90 ünite kan toplandı
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Antalya'nın Akseki ilçesinde 90 ünite kan bağışında bulunuldu.
Antalya'nın Akseki ilçesinde 90 ünite kan bağışında bulunuldu.
Akseki Belediyesi ile Antalya Kızılay Kan Bağışı Merkezinde gerçekleşen bağış kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.
Vatandaşlar, 90 ünite kan bağışında bulundu.
Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemli olduğunu belirterek bağış yapanlara teşekkür etti.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:30 Kaynak: AA
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