Akseki'de 90 ünite kan toplandı - Son Dakika
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Akseki'de 90 ünite kan toplandı

6 saat önce

Antalya'nın Akseki ilçesinde 90 ünite kan bağışında bulunuldu.

Akseki'de 90 ünite kan toplandı, System.String[]

Antalya'nın Akseki ilçesinde 90 ünite kan bağışında bulunuldu.

Akseki Belediyesi ile Antalya Kızılay Kan Bağışı Merkezinde gerçekleşen bağış kampanyasına vatandaşlar ilgi gösterdi.

Vatandaşlar, 90 ünite kan bağışında bulundu.

Akseki Belediye Başkanı İbrahim Özkan, yardımlaşmanın ve paylaşmanın önemli olduğunu belirterek bağış yapanlara teşekkür etti.

Kızılay, Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:30 Kaynak: AA

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