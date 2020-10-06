Meral Akşener: "İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor" - Son Dakika

Meral Akşener: "İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor"

Meral Akşener: "İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor" -"İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor.

Meral Akşener: "İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor"

-"İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz. Umarım ki; bu vesileyle gözlerini, gönüllerini ve akıllarını, ihvan coğrafyasından alıp, Türk Dünyası'na çevirirler"

ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz. Umarım ki; bu vesileyle gözlerini, gönüllerini ve akıllarını, ihvan coğrafyasından alıp, Türk Dünyası'na çevirirler" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Akşener, Azerbaycan ile ilgili olarak, " Bahtiyar Vahapzade'nin dediği gibi; 'Bir ananın iki oğlu, Bir emelin iki kolu. O da ulu, bu da ulu, Azerbaycan - Türkiye. Dinimiz bir, dilimiz bir, Ayımız bir, yılımız bir, Aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan - Türkiye. Birdir bizim her halimiz, Sevincimiz - melalimiz. Bayraklarda hilalimiz, Azerbaycan - Türkiye.' Bakü'ye selam olsun! Hazar rüzgarıyla dalgalanan ay-yıldıza selam olsun! Kelbecer'e, Fuzuli'ye, Hankendi'ne, Şuşa'ya, Gence'ye selam olsun! Türk'ün askerine selam olsun! Türk'ün bayrağına selam olsun! Azerbaycan'ın yanında olabilmek için Azerbaycan Büyükelçiliği'ne başvuruda bulunduk. Azerbaycan'a milletvekillerimizin gitmesi için talepte bulunduk. Aliyev'in çok yoğun olduğunu düşünerek Başkan Yardımcısı hanımfendiyi aradım, birinci yardımcısıyla kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ettik. Milletvekili arkadaşlarımızın Azerbaycan'a ziyareti konusunda görüşlerimizi anlattık. İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz. Umarım ki; bu vesileyle gözlerini, gönüllerini ve akıllarını, ihvan coğrafyasından alıp, Türk Dünyası'na çevirirler. Umarım ki; Geçmişimizin ve geleceğimizin bu kutlu coğrafyasının, ne anlama geldiğini anlarlar" diye konuştu.

Azerbaycan'ın haklılığını dile getiren Akşener, "Bu gerçeği, doğru zaman ve zeminlerde ortaya koyabildiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Ermenistan'ın işgalci olduğu gerçeği, Azerbaycan topraklarının 5'te birinin işgal altında olduğu gerçeği, elimizdeki en önemli kozdur. Bu kozu akıllıca kullanmalı, Ortadoğu politikalarındaki beceriksizliği tekrar etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi'nin tartışma konusu olmasına odeğinen Akşener, "Anayasa Mahkemesi; hukuka ve adalete aykırı çıkarılan kanunların, yanlış verilen mahkeme kararlarının, vatandaşın yenilen, gasp edilen hakkının, dönüp dolaşıp geldiği ve çarptığı duvardır. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi, ülkenin teminatıdır. Güçlü bir Anayasa Mahkemesi, milletin teminatıdır. Her kararını beğenmek zorunda değilsiniz. Ancak her kararına uymak zorundasınız" şeklinde konuştu.

Akşener, şöyle konuştu:

"Derhal ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayın.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nı güçlendirin ve makro perspektifi yeniden yakalayarak, atanacak Cumhurbaşkanı Yardımcısına bağlayın.

Bir ülkeyi ayakta tutacak olan kurumlarıdır. Kurumları daha fazla itibarsız hale getirmek yerine çalıştırın. Önümüzdeki aylarda salgının tekrar artma riskini dikkate alarak, gelir kaybına uğrayan küçük esnafımızı, sanatkarlarımızı ve işini kaybeden çalışanlarımızı, borçla değil doğrudan nakit yardımlarıyla destekleyin. Öncelikli olmayan harcama programlarını iptal edin, devletin bütçesini, salgından olumsuz etkilenen vatandaşlarımızı destekleyecek şekilde, yeniden düzenleyin. 2021 yılını, 'israfla mücadele yılı' ilan edin diyeceğim ama, o size zor gelir, en azından 'devlette tasarruf yılı' ilan edin. Kamu hizmet bina yapımlarını durdurun, kırtasiye, mobilya, taşıt kiralama, temsil ağırlama giderlerini kısın."

Akşener, Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin hayvan haklarına ilişkin sorusunu cevapladı. Akşener, hayvan haklarına ilişkin kanun teklifine ilişkin soruya, "Arkadaşlarımız bu konuda iktidar partisi ve ortakları acil bir kanun getirdiklerinde düzelmek kaydıyla her türlü desteği vereceğimizi ilan ettik. Bu konuda birçok STK ile birlikte çalışmış hem siyasetçi hem bir hayvansever olarak benim de sıkı takip edeceğim bir konu. Dezavantajlı gruplara bunların içinde hayvanlarda var, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hayvanlara tecavüzden, tacizden, dayaktan, öldürülmekten, işkenceden usandık. Bininci adım olarak bu kanunun getirilmesi olumlu karşıladığımız bir konudur" şeklinde konuştu.

Meral Akşener: İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor
Meral Akşener: İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor
Meral Akşener: İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor
Meral Akşener: İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor
Meral Akşener: İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor
Meral Akşener: İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor
Meral Akşener: İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor
Meral Akşener: İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor
Meral Akşener: İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor

Meral Akşener, Azerbaycan, İYİ Parti, İktidar, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 12:15 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meral Akşener: 'İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor' - Son Dakika


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