Akşener: Semra Güzel fezlekesine arkadaşlarımız 'evet' oyu verecek - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan fezlekeye ilişkin, "Arkadaşlarımdan bildiğim, o fezlekeye 'evet' oyu verecek arkadaşlarımız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı belediyede ziyaret etti. Akşener, basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren görüşmenin çıkışında açıklama yaptı. Akşener, dün kendisini halk otobüsü esnafının ziyaret ettiğini ve Yavaş'tan memnuniyetleri ile isteklerini dile getirdiğini söyledi. Akşener, belediyeye ilişkin çözülmesi gereken sorunları Yavaş'a ilettiğini ayrıca Ankara'ya dair projeleri, hizmetleri hakkında bilgi aldığını belirtti.

'EVET, OYU VERECEKLER'Meral Akşener, PKK'lı teröristle çekilen fotoğrafları basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında sessizliklerinin eleştirildiğinin anımsatılması üzerine, "AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da bu konuda ne dediğine dair bir bilgim yok benim. Bu sabah dediyse bilemem. AKP yöneticilerinin bu konuda kimsenin bir laf etmediğini söylemeleri çok ilginç. Burada bulunan arkadaşlarımın tümü 2013'te 'açılım-saçılım' denen sürece karşı çıkmış insanlarız. Bize o dönemde Sayın Erdoğan, 'Kandan besleniyorlar, ölümden besleniyorlar' şeklinde tahkir eden bir dil kullanmıştı. Semra Güzel isimli milletvekilinin fezlekesi getirilecek muhtemelen Meclis'e; emin değilim çünkü. Ne zaman AKP'liler haldır haldır bağırdılar, hiçbir zaman sonuç olmadı. Ben milletvekili değilim; ama arkadaşlarımdan bildiğim, o fezlekeye 'evet' oyu verecek arkadaşlarımız. İYİ Parti'nin tutumu her zaman terör, teröre yataklık, terörle, teröristle iltisak, irtibat gibi konularında açık ve nettir. Burada sorunumuz yok, umarım rahatlamışlardır" diye konuştu.'BU DA BİR FEZLEKE KONUSU'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın " Edirne 'deki en büyük hesabı İmralı 'dakine verecek" sözleri sorulan Akşener, " Türkiye bir hukuk devletiyse terörden yargılanmış ve terörist başı İmralı'da cezasını çeken bir şahıs ve yine terör suçlamasıyla Edirne'de bir kısım mahkemesi devam eden bir şahıs ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan hukuki olarak ne olup ne bittiğini anlatmakla görevli, onu takip etmekle görevli, Türkiye'nin güvenliğinden sorumlu Sayın Erdoğan, mektup arkadaşı Abdullah Öcalan 'la Selahattin Demirtaş arasındaki bir hesaplaşmayı söyleyebiliyor. En hafif deyimle ayıptır, ayıp. Bu da bir fezleke konusudur" dedi.'KENDİSİNİN DE ADAYLIĞI BELLİ DEĞİL'Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "2023 seçimlerinde adayları bile belli değil" açıklamasının sorulması üzerine, "Çok merak ediyorlar da kendisinin de adaylığı belli değil. Ben onun ağzından duymadım aday mıdır değil midir. Bizim adayımız, ' Millet İttifakı 'nın adayı 13'üncü cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "2023 seçimlerine tek haneli enflasyonla gideceğim" açıklamasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akşener, "Anlıyorum ki TÜİK başkanı değişecek, Merkez Bankası'nın başkanı da değişecek. Yazlık-kışlık bir sistemi var oranın. TÜİK'e göre bir enflasyon açıklanacak" dedi.