Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika
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Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

19.05.2022 21:18

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Dere Mahallesi Susuz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 200 kişilik ekip, bir helikopter, 30 arazöz ve ilk müdahale aracı, çok sayıda su tankeri ile müdahale ediliyor. Yaklaşık 30 dönümlük alanda etkili olan ve karadan müdahalenin zor şartlarda yapıldığı yangın kısmen kontrol altına alındı.

Mahalle Muhtarı Hüseyin Uysal gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanlık alanda çıkan yangına Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan müdahale ettiğini söyledi.

Sarp arazi nedeniyle karadan müdahalenin zor olduğunu anlatan Uysal, "Şu anda ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor. Yerleşim yerleri için bir tehlikemiz yok." dedi.

Öte yandan Alanya'nın Elikesik Mahallesi'nde de ormanlık alanda yangın çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına bir helikopterde de havadan müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor
Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor

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Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor Alanya'daki orman yangınına 1 helikopter 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor Alanya'daki orman yangınına 1 helikopter 200 işçi ve 22 arazözle müdahale ediliyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Alanya'da çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor - Son Dakika


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