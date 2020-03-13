Alanya'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Alanya'da koronavirüs önlemleri

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçede koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de 2 kişide görülmesinin ardından alınan önlemler ve dezenfekte işlemleri artırıldı. Antalya'nın Alanya ilçe belediyesi de dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İlçenin Güllerpınarı Mahallesi, Recepli Sokak'ta bulunan Emine Hacıkura Kütüphanesi, Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarında Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ile Alanya Belediye Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal da hazır bulundu. Özel kıyafet ve maske takan ekipler dezenfekte cihazlarıyla kütüphanenin tüm alanlarını dezenfekte etti.

ÖNCELİK KRİTİK ALANLAR

Dezenfeksiyon çalışmaları hakkında bilgi veren Sevda Erdoğmuş, çalışmalara kütüphaneden başladıklarını söyledi. Erdoğmuş, 'İlk durağımız Emine Hacıkura Kütüphanesi'ydi. Kurduğumuz ekiplerle beraber etkili dezenfektanlarla kütüphanenin tüm yüzey alanları, masa, yer, kitap rafları, korkuluklar, insanın temas edebileceği, elin dokunabileceği tüm alanları ve kritik bölgelerin dezenfeksiyon çalışmasını yaptık. Tüm belediye binalarımız, hizmet alanlarımız, vatandaşın girip çıkıp kullandığı tüm hizmet binalarımızda bu uygulamaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın özellikle el hijyenine dikkat ederek sık sık el yıkamasını, çok kalabalık ortamlara girmemesini, Sağlık Bakanlığı'nın tedbirlerinin devam etmesini tavsiye ediyoruz. Biz de Alanya Belediyesi olarak kendi hizmet alanlarımızda insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.

'TALİMATLARA UYACAĞIZ'

Tüm hizmet alanları ve kamuya açık bölgelerde dezenfekte işlemlerinin süreceğini anlatan Erdoğmuş, 'Belediye hizmet alanlarımızın her birinde kapı girişlerinde el dezenfektan hizmeti de var. Girişlerde ve çıkışlarda el dezenfektanını da vatandaşlarımız ücretsiz kullanabilecek. Belediyeye bağlı tüm kurumlarımızda el dezenfektanını da bulabilecekler. Sağlık Bakanlığı'nın uyarı ve talimatlarına göre biz de şehrimizde gerekli önlemleri alacağız" diye konuştu.