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Alanya'da tur rehberi cinayetine 2 tutuklama

10 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde Kırgızistanlı tur rehberini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ile olaya karışan çıkarıldığı bir kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alanya'da tur rehberi cinayetine 2 tutuklama, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde Kırgızistanlı tur rehberini tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli ile olaya karışan çıkarıldığı bir kişi tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Konaklı Mahallesi Işıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki Kırgızistan uyruklu rehber Muktarbek İmanaliev bir kişi ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada silahla vurulan İmanaliev kanlar içinde yere düşerken, saldırgan kaçtı. Kanlar içinde yerde yatan genci gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan İmanaliev'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Başsavcılığın soruşması kapsamında jandarma ekipleri olayın olduğu çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek, şüphelinin Ali Y. (40) olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, şüpheliyi gizlendiği Hasbahçe Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Ali Y.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, olayda kullandığı tabanca ise D-400 karayolunun kenarındaki otluk alanda bulundu. İmanaliev'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olaylı ilgili 3 şüpheli daha gözaltına alındı

Soruşturmayı derinleştiren ekipler olayla ilgili Serdar K., Ali G. ve Perihan S.'yi de gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ali Y. 'cinayet' suçundan, Serdar K. 'yağma' suçundan tutuklanırken, Perihan S. ve Ali G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:31 Kaynak: İHA
Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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