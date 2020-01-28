Alanya'dan depremzedelere yardım tırı - Son Dakika
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Alanya'dan depremzedelere yardım tırı

39 dakika önce

Alanya'dan depremzedelere yardım tırıAntalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar tarafından Elazığ'daki depremzedeler için toplanan yardımlar 2 tırla dualarla uğurlandı.

Alanya'dan depremzedelere yardım tırı

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlar tarafından Elazığ'daki depremzedeler için toplanan yardımlar 2 tırla dualarla uğurlandı.

Alanya Belediye binası arkasında düzenlenen programa Kaymakam Mustafa Harputlu, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, siyasiler, oda başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Mustafa Harputlu, "Alanya, Türkiye'nin en hayırsever köşelerinden birisi. Bu felakette milletimizin yanında olmuştur. Ben herkese tekrar çok teşekkür ederim" dedi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Çok teşekkür ediyoruz. Alanya halkı olarak bir nebze yardımcı olabildiysek ne mutlu bize. Aynı şekilde yardımlarımız devam edecek. Katkı sağlamak isteyen gerek kamu kurum kuruluşları, gerek siyasi partilerimiz, üniversitelerimiz, vatandaşlarımız yine aynı şekilde devam edecek. Katkılarından dolayı tüm odalarımıza, kamyoncular kooperatifi başkanına bu araçları bize tahsis ettiği için teşekkür ederim. Şoförlerimize Allah kazasız belasız varmayı nasip etsin" diye konuştu.

Alanya Müftüsü İhsan İlhan'ın yaptırdığı dua sonrası, 2 tır polis eskortu eşliğinde Alanya'dan yola çıktı.

Alanya'dan depremzedelere yardım tırı

Mustafa Harputlu, Elazığ, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:45 Kaynak: DHA
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