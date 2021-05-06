Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı - Son Dakika

Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı

06.05.2021 13:23
Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Mayıs 2020 tarihinde hizmete açılan Alanya Halk Et Satış Mağazasından bir yılda 41 bin vatandaşa 63 bin kg et satışı gerçekleşti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 Mayıs 2020 tarihinde hizmete açılan Alanya Halk Et Satış Mağazasından bir yılda 41 bin vatandaşa 63 bin kg et satışı gerçekleşti. Tüm Halk Et Mağazalarında satılan et ürünü miktarı ise 564 bin 745 kilograma ulaştı.

Alanya'da 6 Mayıs 2020 tarihinde hizmet vermeye başlayan Alanya Halk Et Mağazası bir yılı geride bıraktı. Bir yılda Alanya Halk Et Mağazası'nı 41 bin vatandaş ziyaret ederken, 63 bin kilogram et ve et ürününün satışı gerçekleştirildi.

"Vatandaşa kaliteli ve uygun fiyata hizmet"

Sırasıyla Kepez, Manavgat, Alanya ve Serik'te açılan ANET Halk Et Satış Mağazaları'nda vatandaşa sağlıklı et ürünleri piyasanın altında fiyatlarla satılıyor. Sabit mağazanın bulunmadığı ilçelerde de Mobil Halk Et Tırı ile hizmet götürülüyor. Her hafta Kemer, Korkuteli, Elmalı, Finike, Kumluca ve Demre'ye park eden Mobil Halk Et Mağazası, hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Sabit ve Mobil Halk Et Mağazalarını bugüne kadar toplam 243 bin 590 kişi ziyaret ederken, satılan et ürünlerinin miktarı 564 bin 745 kilograma ulaştı.

"Etler Antalyalı besiciden"

Halk Et Satış Mağazası'nda tüketime sunulan etler, hijyen bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaşıyor. ANET tarafından, içerisinde veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca Antalyalı besicilerden ilk elden alınan hayvanlar yine ANET'in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işleniyor. - ANTALYA

Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı
Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı
Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı
Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Alanya, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alanya Halk Et Satış Mağazası'nda 1 yılda 63 bin kilo et ürünü satıldı - Son Dakika Ekonomi


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