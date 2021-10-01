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Alanya Triatlon Yarışları'nın ikinci gününde Paratriatlon Dünya Kupası mücadeleleri gerçekleştirildi - Son Dakika

Alanya Triatlon Yarışları'nın ikinci gününde Paratriatlon Dünya Kupası mücadeleleri gerçekleştirildi

01.10.2021 19:01

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 30. Alanya Triatlon Yarışları, Paratriatlon Dünya Kupası'yla devam etti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 30. Alanya Triatlon Yarışları, Paratriatlon Dünya Kupası'yla devam etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ile Alanya Belediyesinin organizasyonundaki yarışlar, Paratriatlon Dünya Kupası mücadeleleriyle sürdü.

Galip Dere Plajı'nda başlayan organizasyonda, erkekler ve kadınlarda 33 sporcu, 6 kategoride yarıştı. Sporcular yarışta 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 3 kilometre koşu etabını tamamladı.

Kadınlar PTS2'de Veronika Gabitova (Rusya), PTS3'de Evgeniya Koroleva (Rusya), PTS4'de Svetlana Karama (Rusya), PTS5'de Alisa Kolpakchy (Ukrayna) ve PTVI B2'de Vita Oleksiuk (Ukrayna) altın madalya kazandı.

Erkeklerde ise PTS2'de Geoffrey Wersy (Fransa), PTS4'de Nurbek Toichubaev (Kırgızistan), PTS5'de Bence Mocsari (Macaristan), PTVI B1'de Donnacha McCarthy (İrlanda), PTWC H1'de Semen Radaev (Rusya) birinci sırayı elde etti.

Yarışların ardından düzenlenen törenle sporculara madalyaları verildi.

Paratriatlonda olimpiyat hedefi

TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya, törenin ardından yaptığı açıklamada, Paratriatlon Dünya Kupası'nı Türkiye'de ikinci kez gerçekleştirdiklerini söyledi.

2022 yılında da organizasyonu burada gerçekleştirmeyi planladıklarını aktaran Yalçınkaya, dün seçmeleri gerçekleştirilen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın B ve A finallerinin yarın yapılacağını, pazar günü ise Türkiye Yaş Grupları Kupası'nın gerçekleştirileceğini aktardı.

30. yıla özel nostalji triatlonuna 1990 yılında yarışmış herkesi davet ettiklerini anlatan Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Onlarla birlikte bende yarışacağım. Daha sonra Mixed Relay Kupası olacak. Bugün aldığım bir bilgiye göre bir dünya rekoru gerçekleşiyor. Şöyle ki Mixed Relay yapılmaya başlandığı günden beri en fazla 29 takım katılmış bu turnuvaya. Burada ise şu anda 31 ülke görünüyor. Bu da Avrupa Triatlon Federasyonu Başkanı'nın söylediğine göre bir dünya rekoru. Bu bizi mutlu etti. Çünkü 30. yılımıza denk geldi."

Organizasyona ilişkin uluslararası temsilcilerden çok güzel tepkiler aldıklarını belirten Yalçınkaya, ayrıca paratriatlondaki sporcu sayısını artırıp, 2024 Paris Olimpiyatları'na katılmak istediklerini sözlerine ekledi.

Yarışlar, 3 Ekim Pazar günü sona erecek.

Alanya Triatlon Yarışları'nın ikinci gününde Paratriatlon Dünya Kupası mücadeleleri gerçekleştirildi
Alanya Triatlon Yarışları'nın ikinci gününde Paratriatlon Dünya Kupası mücadeleleri gerçekleştirildi
Alanya Triatlon Yarışları'nın ikinci gününde Paratriatlon Dünya Kupası mücadeleleri gerçekleştirildi
Alanya Triatlon Yarışları'nın ikinci gününde Paratriatlon Dünya Kupası mücadeleleri gerçekleştirildi

Dünya Kupası, Triatlon, Türkiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya Triatlon Yarışları'nın ikinci gününde Paratriatlon Dünya Kupası mücadeleleri gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya Triatlon Yarışları'nın ikinci gününde Paratriatlon Dünya Kupası mücadeleleri gerçekleştirildi - Son Dakika
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