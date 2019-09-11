Son Dakika Haberleri: Alanyaspor'da, Welinton'a yeni sözleşme
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Alanyaspor'da, Welinton'a yeni sözleşme

39 dakika önce

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Welinton'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Welinton'un sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı.

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, turuncu-yeşilli takımın 3 yıl önce kadrosuna kattığı 30 yaşındaki Welinton Souza Silva ile sözleşme uzattıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, "Camiamıza ve Welinton'a hayırlı olsun. Takımımızın önemli oyunculardan biri. Geldiği günden beri Alanyaspor için sahada elinden gelen her şeyi yaptı. Efendiliğiyle de takım arkadaşları için örnek oldu. Bizden memnun ki istediğimiz şartlarda sözleşmesini uzattı." diye konuştu.

Welinton ise burada çok mutlu olduğunu belirterek Alanyaspor'da geçirdiği yıllarda herkesin kendisine iyi davrandığını kaydederek, "Burası gelişmekte olan bir kulüp. 3 yıldır üzerine çok koyduk. Her geçen gün gelişen kulübüz. Şu anda bulunduğumuz yer sıkı çalışmamızın sonucu. Önümüzdeki 3 yıl için bu formayı giymekten mutlu olacağım. Elimden geleni yapacağım ve Alanyaspor'un başarısı için mücadele edeceğim." ifadelerini kullandı.

Welinton, Süper Lig'in 4. haftasında karşılacakları Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu ve kendilerini zor bir maç beklediğini sözlerine ekledi.

Alanyaspor'da, Welinton'a yeni sözleşme

Aytemiz Alanyaspor, Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 08:17 Kaynak: AA
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