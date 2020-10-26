Alanyaspor, en iyi sezon başlangıcıyla zirveye yerleşti - Son Dakika

Alanyaspor, en iyi sezon başlangıcıyla zirveye yerleşti

26.10.2020 10:59
Alanyaspor, en iyi sezon başlangıcıyla zirveye yerleşti, System.String[]

Süper Lig'in ilk 6 haftasında elde ettiği başarılı sonuçlarla liderlik koltuğunda yer alan Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında elde ettiği başarılı sonuçlarla liderlik koltuğunda yer alan Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinin en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Süper Lig'de 2016-2017'den bu yana yer alan Aytemiz Alanyaspor, geçen sezonu 5. sırada bitirmiş ve tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda boy gösteren Akdeniz temsilcisi, transfer döneminde Davidson da Luz Pereira, Adam Bareiro, François Moubandje ve Khouma Babacar gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi.

İlk 6 haftada 16 puan

Alanyaspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna Demir Grup Sivasspor'u dış sahada 2-0 yenerek başladı.

Ligin ikinci haftasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Akdeniz temsilcisi, üçüncü haftada deplasmanda Çaykur Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.

Turuncu-yeşilliler, dördüncü haftada sahasında Atakaş Hatayspor'u 6-0 yenerek lig liderliğine yükseldi.

Ligin beşinci haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, altıncı haftada dün Fatih Karagümrük'ü iç sahada 2-0 yendi ve bu sezon beşinci galibiyetini aldı.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde ilk 6 haftada 5 galibiyet, 1 beraberlikle 16 puan toplayan Alanyaspor, bu performansıyla kulüp tarihinin Süper Lig'deki en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Rakip fileleri 15 kez havalandıran, kalesinde ise 2 gol gören Aytemiz Alanyaspor, 6 haftalık periyotta ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

Turuncu yeşilli ekip, geçen sezon ilk 6 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etmiş, 3'üncü haftadan 11'inci haftaya kadar puan cetvelinde ilk sırada yer almıştı.

Hedef liderliği sürdürmek

Süper Lig'in 7. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Alanyaspor, bu maçı da kayıpsız geçip liderliğini sürdürmek istiyor.

Akdeniz ekibinin, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasında 2 puan fark bulunuyor.

İlk 6 hafta performansları

Aytemiz Alanyaspor'un, Süper Lig'de yer aldığı 5 sezonun ilk 6 haftasında gösterdiği performans şöyle:

Sezon Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan
2016-2017 2 1 3 7
2017-2018 2 1 3 7
2018-2019 3 0 3 9
2019-2020 4 2 0 14
2020-2021 5 1 0 16

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Sivasspor, Akdeniz, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanyaspor, en iyi sezon başlangıcıyla zirveye yerleşti - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Altının gram fiyatı 493 lira ile rekor tazeledi Fransız futbolcu Pogba, Macron'un İslam karşıtı sözlerine kızıp Milli Takım'ı bıraktı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine yarın başlayacak Ateşkesi 4 dakikada bozan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan akılalmaz sözler: Anlaşmaya sıkı sıkıya bağlıyız Yardım çığlığına kayıtsız kalmadılar! Kocasının eve kilitlediği kadını polis kurtardı Hurdacı buldu, incelemeye alındı: Ayasofya'nın 2 bin yıllık çanı olduğu değerlendiriliyor İETT otobüsünde yandaki kadına bakıp mastürbasyon yapan sapık kamerada Dünyada en çok aranan teröristler listesindeydi! El Kaide'nin üst düzey isimlerinden Abu Muhsin al-Masri öldürüldü
WhatsApp sohbetler için WhatsApp sohbetler için "sonsuza dek" sessize alma özelliğini iOS ve Android için yayınladı         
10:57
Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü Yarı çıplak haldeki genç, 5. kattan böyle düştü         
10:36
Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık Danla Bilic'ten gündemi sarsacak sözler: Enes Batur yıllardır bana aşık         
10:15
Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı Vicdansızların sıpaya yaptığı işkence cezasız kalmadı         
10:02
Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı Rus sosyal medya fenomeni Mihail Litvin, lüks aracını benzin dökerek yaktı         
09:54
Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro haftaya rekorla başladı         
09:39
Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek Abonelik iptalleri bugünden itibaren e-Devlet'ten yapılabilecek         
09:36
İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı İstanbul Boğazı'nda büyük panik! Balıkçıların ağına Osmanlı döneminden kalma mayın takıldı         
09:31
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor         
08:08
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu Kız meselesi yüzünden tartıştığı genci pompalı tüfekle göğsünden vurdu         
01:32
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı         
20:29
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 11:15:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanyaspor, en iyi sezon başlangıcıyla zirveye yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei