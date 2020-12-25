Alaplı'da afet konutlarının tapu sorunu çözüldü - Son Dakika

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki afet konutlarında yaşanan tapu sorununun çözüldüğü bildirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 1998 yılında yapılan afet konutlarında 21 yıldır yaşanan tapu sorununu Alaplı Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde atılan imzalarla birlikte çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

Tekin, 1998 yılında ilçede yaşanan sel ve heyelan felaketinde konutları zarar gören vatandaşlar için Tepeköy Mahallesinde yapılan 10 bloktaki 150 afet konutunun sahiplerine önümüzdeki günlerde tapularının dağıtılacağını ifade etti.

Uzun bir süredir mahalle muhtarı Turan Özmen ile birlikte bu sorunun çözümü için çaba gösterdiklerini belirten Tekin, "Afet konutlarındaki hak sahiplerine tapuları hayırlı olsun." dedi.