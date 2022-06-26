Alara Çayı'nda kaybolan işçi üçüncü günde de bulunamadı

Antalya'da Alara Çayı'na devrilen tomruk yüklü kamyondaki kayıp işçiye üçüncü günde de ulaşılamadı. Gün boyu sualtında kayıp işçiyi arayan ekiplerin çalışmalarına yarın sabah devam edeceği öğrenildi.

Alanya'nın Güzelbağ Mahallesi'nde orman yangınlarında zarar gören kesim sahasındaki tomrukları taşıyan Gültekin Alkan idaresindeki 74 AAT 978 plakalı kamyon kontrolden çıkarak Alara Çayı'na düştü. Kamyon içerisindeki 3 kişiden olan Gültekin Alkan ve Halil Boztaş yaralı olarak hastaneye kaldırılırken Sefa Kadıoğlu'na ise ulaşılamadı. Jandarma Sualtı Arama-Kurtarma (JAK) ekipleri ilk günden itibaren Alara Çayı içerisinde, AFAD, AKUT ve diğer ekipler çevrede arama çalışması yürüttü. Çalışmaların üçüncü gününde ise Jandarma Sualtı Arama-Kurtarma ve Side Sualtı Arama-Kurtarma ekipleri Alara Çayı'nda kayıp işçiye dair iz aradı. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Kayıp işçiyi arama çalışmalarının yarın sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi. - ANTALYA